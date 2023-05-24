https://sputniknews.com.tr/20230524/drift-atan-surucuye-60-bin-lira-ceza-yaptiklarim-icin-cok-pisman-degilim-1071495124.html

Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'

Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'

Düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra “Yaptıklarım için çok pişman değilim” diyerek video çekti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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drift

istanbul

para cezası

türkiye

düğün konvoyu

video

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İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike atıp çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde şahısların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti.Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine de el konuldu.Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek "Yaptıklarım için çok pişman değilim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230417/drift-atan-surucuye-25-bin-lira-ceza-kesildi-ehliyetine-el-konuldu-1069798476.html

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Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim' Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim' 2023-05-24T11:50+0300 true PT0M54S

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drift, istanbul, para cezası, düğün konvoyu, video