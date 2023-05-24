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https://sputniknews.com.tr/20230524/drift-atan-surucuye-60-bin-lira-ceza-yaptiklarim-icin-cok-pisman-degilim-1071495124.html
Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'
Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'
Düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra “Yaptıklarım için çok pişman değilim” diyerek video çekti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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drift
istanbul
para cezası
türkiye
düğün konvoyu
video
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İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike atıp çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde şahısların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti.Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine de el konuldu.Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek "Yaptıklarım için çok pişman değilim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/drift-atan-surucuye-25-bin-lira-ceza-kesildi-ehliyetine-el-konuldu-1069798476.html
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Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'
Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'
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drift, istanbul, para cezası, düğün konvoyu, video
drift, istanbul, para cezası, düğün konvoyu, video

Drift atan sürücüye 60 bin lira ceza: 'Yaptıklarım için çok pişman değilim'

11:50 24.05.2023 (güncellendi: 12:33 24.05.2023)
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Düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra “Yaptıklarım için çok pişman değilim” diyerek video çekti.
İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike atıp çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde şahısların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti.
Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine de el konuldu.
Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek "Yaptıklarım için çok pişman değilim" dedi.
Drift atan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
YAŞAM
Drift atan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu
17 Nisan, 15:19
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