https://sputniknews.com.tr/20230417/drift-atan-surucuye-25-bin-lira-ceza-kesildi-ehliyetine-el-konuldu-1069798476.html
Drift atan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu
Drift atan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu
İstanbul'da, drift atıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, polis tarafından yakalandı. Ehliyetine 2 ay el... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T15:19+0300
2023-04-17T15:19+0300
2023-04-17T15:19+0300
yaşam
drift
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 7 Nisan'da Esenler ilçesi Tekstilkent Ticaret Caddesi mevkiinde bir aracın "drift" atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, sürücünün S.T. olduğu belirlendi. Drift atan kişi, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "drift" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 lira, "görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 lira ve "Abartı egzoz" içerikli 32/3 maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 25 bin 357 lira cezai işlem uygulandı.Ayrıca ehliyetine 2 ay el konulan S.T. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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drift
Drift atan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu
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İstanbul'da, drift atıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, polis tarafından yakalandı. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye, toplamda 25 bin 357 lira para ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 7 Nisan'da Esenler ilçesi Tekstilkent Ticaret Caddesi mevkiinde bir aracın "drift" atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, sürücünün S.T. olduğu belirlendi. Drift atan kişi, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "drift" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 lira, "görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 lira ve "Abartı egzoz" içerikli 32/3 maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 25 bin 357 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ehliyetine 2 ay el konulan S.T. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.