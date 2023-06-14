https://sputniknews.com.tr/20230614/msb-tel-rifat-ve-munbic-bolgelerinde-41-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1072415843.html

MSB: Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T10:43+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

tel rifat

münbiç

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

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