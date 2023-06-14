https://sputniknews.com.tr/20230614/msb-tel-rifat-ve-munbic-bolgelerinde-41-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1072415843.html
MSB: Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T10:43+0300
2023-06-14T10:43+0300
2023-06-14T10:47+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tel rifat
münbiç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/mitten-kuzey-irakta-operasyon-izmir-adliyesi-saldirisinin-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1072414898.html
türkiye
tel rifat
münbiç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), tel rifat, münbiç
milli savunma bakanlığı (msb), tel rifat, münbiç
MSB: Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi
10:43 14.06.2023 (güncellendi: 10:47 14.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.