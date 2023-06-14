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https://sputniknews.com.tr/20230614/mitten-kuzey-irakta-operasyon-izmir-adliyesi-saldirisinin-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1072414898.html
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: İzmir adliyesi saldırısının sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: İzmir adliyesi saldırısının sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
https://sputniknews.com.tr/20230609/mitten-suriyede-operasyon-1072214551.html
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MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: İzmir adliyesi saldırısının sorumlusu etkisiz hale getirildi

10:09 14.06.2023 (güncellendi: 10:22 14.06.2023)
© AAAbdulkahar Karasaç
Abdulkahar Karasaç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
Helin İşenme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
TÜRKİYE
MİT'ten Suriye'de operasyon
9 Haziran , 11:02
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