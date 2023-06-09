https://sputniknews.com.tr/20230609/mitten-suriyede-operasyon-1072214551.html

MİT'ten Suriye'de operasyon

MİT'ten Suriye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T11:02+0300

2023-06-09T11:02+0300

2023-06-09T11:02+0300

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

suriye

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla' hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230608/mitten-suleymaniyede-operasyon-1072165760.html

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