https://sputniknews.com.tr/20230609/mitten-suriyede-operasyon-1072214551.html
MİT'ten Suriye'de operasyon
MİT'ten Suriye'de operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T11:02+0300
2023-06-09T11:02+0300
2023-06-09T11:02+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072214393_0:40:171:136_1920x0_80_0_0_875c74855423a7c59f663d7c1d7a15e5.jpg
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla' hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/mitten-suleymaniyede-operasyon-1072165760.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072214393_0:24:171:152_1920x0_80_0_0_4f3b3e85ea154a3318692701f5dfcf4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, milli istihbarat teşkilatı, suriye
mit, milli istihbarat teşkilatı, suriye
MİT'ten Suriye'de operasyon
Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.
Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla' hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.