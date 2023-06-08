https://sputniknews.com.tr/20230608/mitten-suleymaniyede-operasyon-1072165760.html
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 örgüt üyesini, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T09:45+0300
2023-06-08T09:45+0300
2023-06-08T09:59+0300
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mit, irak
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
09:45 08.06.2023 (güncellendi: 09:59 08.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 örgüt üyesini, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.