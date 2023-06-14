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https://sputniknews.com.tr/20230614/milyonlarin-bekledigi-asgari-ucrette-tarih-ve-rakam-netlesiyor-1072412072.html
Milyonların beklediği asgari ücrette tarih ve rakam netleşiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette tarih ve rakam netleşiyor
Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı yapıldı. Asgari ücrete yüzde 15 ve 30 arasında zam yapılması bekleniyor. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
asgari ücret
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zam görüşmeleri başladı. Seçim öncesi 500 dolar olarak telaffuz edilen asgari ücrette iş dünyası görüşmelerin TL üzerinden yürütülmesini talep ederken, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden bir hesaplamaya da işaret edilmişti. Görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması beklenirken, 5 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyondan önce düzeltme yapılmış olacak. Sözcü'nün haberine göre, tartışılan senaryolar kapsamında yüzde 15 ve 30 arasında yapılacak olası bir zam durumunda mevcutta 8 bin 506 TL olan net asgari ücret, 9.781 TL ile 11.057 TL arasında bir seviyeye gelecek. 12 bin liraya denk geliyor Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmişti. Vedat Bilgin 9 Mayıs'ta 500 dolar açıklaması yaptığında dolar 19.55 liraydı ve 8.506 liralık asgari ücret 435 dolara denk geliyordu. 500 dolar ise 9.780 lira civarındaydı. Bugün ise doların 24 TL sınırında olduğu dikkate alındığında 500 dolarlık asgari ücret 12 bin liraya denk geliyor. Rakam konuşulmadı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılmadı. İlk toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrasında işçi kesimini temsil eden TÜRK-İş heyetinin başındaki isim Veli Solak, “Bizim Türk-İş olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretli, çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşulmadı” dedi. AK Parti'den emekli ve memur maaşı açıklaması Asgari ücretle birlikte merakla beklenen memur ve emekli maaşları ile ilgili de ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. 28. dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesine yönelik teklif olacağını kaydeden Akbaşoğlu, “28. dönemin ilk kanun teklifi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230613/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-basladi-1072386846.html
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asgari ücret net, asgari ücret ne kadar oldu 2023, asgari ücret brüt, 2023 asgari ücret belli oldu mu

Milyonların beklediği asgari ücrette tarih ve rakam netleşiyor

06:38 14.06.2023 (güncellendi: 06:44 14.06.2023)
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Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı yapıldı. Asgari ücrete yüzde 15 ve 30 arasında zam yapılması bekleniyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zam görüşmeleri başladı. Seçim öncesi 500 dolar olarak telaffuz edilen asgari ücrette iş dünyası görüşmelerin TL üzerinden yürütülmesini talep ederken, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden bir hesaplamaya da işaret edilmişti. Görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması beklenirken, 5 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyondan önce düzeltme yapılmış olacak.
Sözcü'nün haberine göre, tartışılan senaryolar kapsamında yüzde 15 ve 30 arasında yapılacak olası bir zam durumunda mevcutta 8 bin 506 TL olan net asgari ücret, 9.781 TL ile 11.057 TL arasında bir seviyeye gelecek.

12 bin liraya denk geliyor

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmişti. Vedat Bilgin 9 Mayıs'ta 500 dolar açıklaması yaptığında dolar 19.55 liraydı ve 8.506 liralık asgari ücret 435 dolara denk geliyordu. 500 dolar ise 9.780 lira civarındaydı. Bugün ise doların 24 TL sınırında olduğu dikkate alındığında 500 dolarlık asgari ücret 12 bin liraya denk geliyor.

Rakam konuşulmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılmadı. İlk toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrasında işçi kesimini temsil eden TÜRK-İş heyetinin başındaki isim Veli Solak, “Bizim Türk-İş olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretli, çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşulmadı” dedi.

AK Parti'den emekli ve memur maaşı açıklaması

Asgari ücretle birlikte merakla beklenen memur ve emekli maaşları ile ilgili de ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
28. dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesine yönelik teklif olacağını kaydeden Akbaşoğlu, “28. dönemin ilk kanun teklifi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak” diye konuştu.
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı
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