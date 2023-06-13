Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve sağlık turizmi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurultay'a hazırlanan CHP'de kim, hangi ittifakta yer alır?
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230613/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-basladi-1072386846.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T15:09+0300
2023-06-13T15:09+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071799151_7:0:848:473_1920x0_80_0_0_d127b60c6d8c85b799ae7cb1e3a7aad6.jpg
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.Toplantıda, Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık ediyor.İşçi tarafı, son dönemlerde düşüş trendine giren enflasyon rakamlarından çok, döviz fiyatlarındaki son gelişmelere dikkat çekerek, alım gücündeki kaybın telafi edilmesi talebiyle pazarlığa oturacak. İşveren kesimi ise asgari ücretin, düşme eğilimine giren enflasyon oranlarına göre belirlenmesini, işveren prim desteğinin ise artırılmasını talep ediyor.Enflasyon rakamları ve refah payı düşünüldüğünde asgari ücrete yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Söz konusu oranın yansıması durumunda yeni asgari ücretin net 11 bin-12 bin TL arasında olması bekleniyor.Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş.Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071799151_112:0:743:473_1920x0_80_0_0_54ede7b746d5a18c56d9249a1804506c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı

15:09 13.06.2023
© AAAsgari ücret
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti yer alıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Toplantıda, Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık ediyor.
İşçi tarafı, son dönemlerde düşüş trendine giren enflasyon rakamlarından çok, döviz fiyatlarındaki son gelişmelere dikkat çekerek, alım gücündeki kaybın telafi edilmesi talebiyle pazarlığa oturacak. İşveren kesimi ise asgari ücretin, düşme eğilimine giren enflasyon oranlarına göre belirlenmesini, işveren prim desteğinin ise artırılmasını talep ediyor.
Enflasyon rakamları ve refah payı düşünüldüğünde asgari ücrete yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Söz konusu oranın yansıması durumunda yeni asgari ücretin net 11 bin-12 bin TL arasında olması bekleniyor.
Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş.
Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала