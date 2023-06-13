https://sputniknews.com.tr/20230613/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-basladi-1072386846.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T15:09+0300

2023-06-13T15:09+0300

2023-06-13T15:09+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.Toplantıda, Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık ediyor.İşçi tarafı, son dönemlerde düşüş trendine giren enflasyon rakamlarından çok, döviz fiyatlarındaki son gelişmelere dikkat çekerek, alım gücündeki kaybın telafi edilmesi talebiyle pazarlığa oturacak. İşveren kesimi ise asgari ücretin, düşme eğilimine giren enflasyon oranlarına göre belirlenmesini, işveren prim desteğinin ise artırılmasını talep ediyor.Enflasyon rakamları ve refah payı düşünüldüğünde asgari ücrete yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Söz konusu oranın yansıması durumunda yeni asgari ücretin net 11 bin-12 bin TL arasında olması bekleniyor.Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş.Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu