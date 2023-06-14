https://sputniknews.com.tr/20230614/kahramanmarasta-tanimlanamayan-cisim-goruntulendi-1072445410.html

Kahramanmaraş'ta tanımlanamayan cisim görüntülendi

Kahramanmaraş'ta tanımlanamayan cisim görüntülendi

Kahramanmaraş semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T16:22+0300

2023-06-14T16:22+0300

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yaşam

kahramanmaraş

cisim

gökyüzü

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Kahramanmaraş şehir merkezinde cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Sokaktakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.Kamera kaydı alan kişiler, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/gaziantep-hava-sahasi-tanimlanamayan-cisim-nedeniyle-ucuslara-kapatildi-1071336195.html

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