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https://sputniknews.com.tr/20230614/kahramanmarasta-tanimlanamayan-cisim-goruntulendi-1072445410.html
Kahramanmaraş'ta tanımlanamayan cisim görüntülendi
Kahramanmaraş'ta tanımlanamayan cisim görüntülendi
Kahramanmaraş semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
cisim
gökyüzü
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Kahramanmaraş şehir merkezinde cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Sokaktakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.Kamera kaydı alan kişiler, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230520/gaziantep-hava-sahasi-tanimlanamayan-cisim-nedeniyle-ucuslara-kapatildi-1071336195.html
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kahramanmaraş, cisim, gökyüzü
kahramanmaraş, cisim, gökyüzü

Kahramanmaraş'ta tanımlanamayan cisim görüntülendi

16:22 14.06.2023 (güncellendi: 16:36 14.06.2023)
© İHAKahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim
Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA
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Kahramanmaraş semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.
Kahramanmaraş şehir merkezinde cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.
Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Sokaktakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.
Kamera kaydı alan kişiler, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda” ifadelerini kullandı.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
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