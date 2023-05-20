https://sputniknews.com.tr/20230520/gaziantep-hava-sahasi-tanimlanamayan-cisim-nedeniyle-ucuslara-kapatildi-1071336195.html

Gaziantep hava sahası, tanımlanamayan cisim nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Gaziantep hava sahası, tanımlanamayan cisim nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Gaziantep hava sahası, gece saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Hava sahasının kapatılması üzerine... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T11:40+0300

2023-05-20T11:40+0300

2023-05-20T11:43+0300

türkiye

gaziantep

havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069503893_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_4eb45c8a133957f020572b27d487f0d5.jpg

Gaziantep hava sahasında gece saat 00.30 sıralarında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edilmesi üzerine hava sahası uçuşlara kapatıldı. Hava sahasının uçuşlara kapatılması üzerine Gaziantep Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuşları durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirilirken gece beri Gaziantep Havalimanı'dan yapılması planlanan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 seferin iptal edildiği öğrenildi. Gaziantep hava sahasının ne uçuşlara açılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmazken, konu ile ilgili makamların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, havalimanı