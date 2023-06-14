https://sputniknews.com.tr/20230614/japonyada-askeri-tesisteki-atis-egitiminde-2-kisi-oldu-1072417153.html
Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü
Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir tesiste atış eğitimi alan bir asker adayının otomatik tüfekle ateş etmesi sonucu 2 askeri personelin öldüğü, 1... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T11:23+0300
2023-06-14T11:23+0300
2023-06-14T11:23+0300
dünya
japonya
asya & pasifik
silahlı saldırı
askeri tesis
atış
atış talimi
ölü
yaralı
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Bireysel silahlanma oranının en az olduğu ülkelerden biri olan Japonya'da silahlı olaylar son dönemde artmaya devam ediyor. Ülkenin Gifu kentinde bulunan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait Hino Temel Atış Tesisi'nde 3 aylık temel eğitimini sürdüren 18 yaşındaki bir asker adayının, atış talimi sırasında 3 SDF personeline otomatik tüfekle ateş ettiği açıklandı. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayda 50'li yaşlarındaki 1 askeri personel ile 20'li yaşlarındaki 2 personelin ciddi şekilde yaralandığı, yaralanan 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.SDF'den yapılan açıklamada olay sırasında 8 el ateş edildiği belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno şahsın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Şahsın suçlamayı kabul ettiği ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Abe suikastı ve Kishida'ya saldırı girişimi Silahlı saldırıların oldukça nadir yaşandığı Japonya'da geçtiğimiz yıl eski başbakan Shinzo Abe'ye el yapımı silahla gerçekleştirilen suikast ve görevdeki Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya yönelik saldırı girişimi yaşanmıştı. Söz konusu gelişmeler Japonya'da güvenlik endişelerini artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230526/japonyada-2-sivili-olduren-silahli-saldirgan-polisle-catismaya-girdi-2-polis-yasamini-yitirdi-1071595309.html
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japonya, asya & pasifik, silahlı saldırı, askeri tesis, atış, atış talimi, ölü, yaralı
japonya, asya & pasifik, silahlı saldırı, askeri tesis, atış, atış talimi, ölü, yaralı
Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir tesiste atış eğitimi alan bir asker adayının otomatik tüfekle ateş etmesi sonucu 2 askeri personelin öldüğü, 1 personelin ise yaralandığı belirtildi. Şahıs, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bireysel silahlanma oranının en az olduğu ülkelerden biri olan Japonya'da silahlı olaylar son dönemde artmaya devam ediyor.
Ülkenin Gifu kentinde bulunan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait Hino Temel Atış Tesisi'nde 3 aylık temel eğitimini sürdüren 18 yaşındaki bir asker adayının, atış talimi sırasında 3 SDF personeline otomatik tüfekle ateş ettiği açıklandı.
Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayda 50'li yaşlarındaki 1 askeri personel ile 20'li yaşlarındaki 2 personelin ciddi şekilde yaralandığı, yaralanan 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
SDF'den yapılan açıklamada olay sırasında 8 el ateş edildiği belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno şahsın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Şahsın suçlamayı kabul ettiği ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Abe suikastı ve Kishida'ya saldırı girişimi
Silahlı saldırıların oldukça nadir yaşandığı Japonya'da geçtiğimiz yıl eski başbakan Shinzo Abe'ye el yapımı silahla gerçekleştirilen suikast ve görevdeki Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya yönelik saldırı girişimi yaşanmıştı.
Söz konusu gelişmeler Japonya'da güvenlik endişelerini artırmıştı.