https://sputniknews.com.tr/20230614/japonyada-askeri-tesisteki-atis-egitiminde-2-kisi-oldu-1072417153.html

Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü

Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir tesiste atış eğitimi alan bir asker adayının otomatik tüfekle ateş etmesi sonucu 2 askeri personelin öldüğü, 1... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T11:23+0300

2023-06-14T11:23+0300

2023-06-14T11:23+0300

dünya

japonya

asya & pasifik

silahlı saldırı

askeri tesis

atış

atış talimi

ölü

yaralı

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Bireysel silahlanma oranının en az olduğu ülkelerden biri olan Japonya'da silahlı olaylar son dönemde artmaya devam ediyor. Ülkenin Gifu kentinde bulunan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait Hino Temel Atış Tesisi'nde 3 aylık temel eğitimini sürdüren 18 yaşındaki bir asker adayının, atış talimi sırasında 3 SDF personeline otomatik tüfekle ateş ettiği açıklandı. Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayda 50'li yaşlarındaki 1 askeri personel ile 20'li yaşlarındaki 2 personelin ciddi şekilde yaralandığı, yaralanan 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.SDF'den yapılan açıklamada olay sırasında 8 el ateş edildiği belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno şahsın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Şahsın suçlamayı kabul ettiği ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Abe suikastı ve Kishida'ya saldırı girişimi Silahlı saldırıların oldukça nadir yaşandığı Japonya'da geçtiğimiz yıl eski başbakan Shinzo Abe'ye el yapımı silahla gerçekleştirilen suikast ve görevdeki Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya yönelik saldırı girişimi yaşanmıştı. Söz konusu gelişmeler Japonya'da güvenlik endişelerini artırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230526/japonyada-2-sivili-olduren-silahli-saldirgan-polisle-catismaya-girdi-2-polis-yasamini-yitirdi-1071595309.html

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japonya, asya & pasifik, silahlı saldırı, askeri tesis, atış, atış talimi, ölü, yaralı