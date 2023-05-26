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https://sputniknews.com.tr/20230526/japonyada-2-sivili-olduren-silahli-saldirgan-polisle-catismaya-girdi-2-polis-yasamini-yitirdi-1071595309.html
Japonya'da 2 sivili öldüren silahlı saldırgan polisle çatışmaya girdi: 2 polis yaşamını yitirdi
Japonya'da 2 sivili öldüren silahlı saldırgan polisle çatışmaya girdi: 2 polis yaşamını yitirdi
Japonya'nın iki sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, saldırının zanlısı gözaltına alındı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T08:24+0300
2023-05-26T08:24+0300
dünya
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silahlı saldırı
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çatışma
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Japonya'daki Nakano Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre dün gece, kuzeydeki Nakano kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil öldü.Eyalet Valiliğine bağlı emniyet güçlerine bir sivile bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı yapılması üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi, saldırıda bir sivil öldü.Polis, "ateşli silah ve bıçak taşıyan saldırganın kaçtığını" duyururken, bölge halkından evlerinde kalmaları talep edildi.Olay yeri çevresindeki 300 metrekarelik alan "tahliye bölgesi" ilan edildi.Kamuflaj kıyafetli, güneş gözlüklü, maskeli ve şapkalı saldırganın bir binaya sığındığı aktarıldı.Saldırganın kaçarken yaraladığı bir sivil daha hayatını kaybetti.Eyalet polisine göre gece saatlerinde saldırganla girilen çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.Saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen kişinin, Nakano Yerel Meclisi Sözcüsü Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu, 31 yaşındaki Aoki Masanori olduğu saptandı.Polis takibi sonrası zanlının sığındığı evin, babası Aoki'nin evi olduğu saptandı ve bölge emniyet çemberine alındı.Zanlının Bu sabah yerel saatle 04.30'da gözaltına alındığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/japonyada-silahli-ve-bicakli-saldiri-3-olu-1071567068.html
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japonya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, polis, çatışma, silahlı çatışma
japonya, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, polis, çatışma, silahlı çatışma

Japonya'da 2 sivili öldüren silahlı saldırgan polisle çatışmaya girdi: 2 polis yaşamını yitirdi

08:24 26.05.2023
© AFP 2023 / STRJaponya'nın iki sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Japonya'nın iki sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, saldırının zanlısı gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / STR
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Japonya'nın iki sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Japonya'daki Nakano Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre dün gece, kuzeydeki Nakano kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil öldü.
Eyalet Valiliğine bağlı emniyet güçlerine bir sivile bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı yapılması üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi, saldırıda bir sivil öldü.
Polis, "ateşli silah ve bıçak taşıyan saldırganın kaçtığını" duyururken, bölge halkından evlerinde kalmaları talep edildi.
Olay yeri çevresindeki 300 metrekarelik alan "tahliye bölgesi" ilan edildi.
Kamuflaj kıyafetli, güneş gözlüklü, maskeli ve şapkalı saldırganın bir binaya sığındığı aktarıldı.
Saldırganın kaçarken yaraladığı bir sivil daha hayatını kaybetti.
Eyalet polisine göre gece saatlerinde saldırganla girilen çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.
Saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen kişinin, Nakano Yerel Meclisi Sözcüsü Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu, 31 yaşındaki Aoki Masanori olduğu saptandı.
Polis takibi sonrası zanlının sığındığı evin, babası Aoki'nin evi olduğu saptandı ve bölge emniyet çemberine alındı.
Zanlının Bu sabah yerel saatle 04.30'da gözaltına alındığı açıklandı.
Japon polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Japonya'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü
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