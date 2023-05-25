https://sputniknews.com.tr/20230525/japonyada-silahli-ve-bicakli-saldiri-3-olu-1071567068.html

Japonya'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü

Japonya'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü

Japonya'nın Nagano eyaletinde bir sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T15:39+0300

2023-05-25T15:39+0300

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japonya

dünya

silahlı saldırı

bıçaklı saldırı

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Cinayet oranının çok düşük, silah kontrol yasalarının da en sıkı tutulduğu ülkelerden Japonya’da başkent Tokyo’daki bir çiftlikte silahlı ve bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda 2’si polis 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının zanlısı olduğu sanılan 30’lu yaşlarındaki bir çiftçi bir binada saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nın aktardığına göre yan çiftlikteki bir görgü tanığı bir kadının “Yardım edin!” diyerek yola koştuğunu ve yere yığıldığını anlattı. 72 yaşındaki görgü tanığı, kadını kamuflaj kıyafetli, elinde de büyük bir bıçak tutan bir adamın takip ettiğini söyledi. Olay yerine intikal eden polisle çıkan çatışmada da iki polis memuru hayatını kaybetti.Japonya, Temmuz 2022’de eski başbakanlardan Şinzo Abe’nin ev yapımı bir silahla suikaste kurban gitmesi sonrası şoke olmuştu. Geçen ay da Başbakan Fumiyo Kişida’ya bomba benzeri patlayıcı atmaya çalıştığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220708/abe-suikasti-zanli-eski-basbakanin-baglantili-olduguna-inandigi-bir-orgute-kin-besliyor-1058485655.html

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