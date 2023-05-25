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Japonya'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü
Japonya'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü
Japonya'nın Nagano eyaletinde bir sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T15:39+0300
2023-05-25T15:54+0300
japonya
dünya
silahlı saldırı
bıçaklı saldırı
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Cinayet oranının çok düşük, silah kontrol yasalarının da en sıkı tutulduğu ülkelerden Japonya’da başkent Tokyo’daki bir çiftlikte silahlı ve bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda 2’si polis 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının zanlısı olduğu sanılan 30’lu yaşlarındaki bir çiftçi bir binada saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nın aktardığına göre yan çiftlikteki bir görgü tanığı bir kadının “Yardım edin!” diyerek yola koştuğunu ve yere yığıldığını anlattı. 72 yaşındaki görgü tanığı, kadını kamuflaj kıyafetli, elinde de büyük bir bıçak tutan bir adamın takip ettiğini söyledi. Olay yerine intikal eden polisle çıkan çatışmada da iki polis memuru hayatını kaybetti.Japonya, Temmuz 2022’de eski başbakanlardan Şinzo Abe’nin ev yapımı bir silahla suikaste kurban gitmesi sonrası şoke olmuştu. Geçen ay da Başbakan Fumiyo Kişida’ya bomba benzeri patlayıcı atmaya çalıştığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220708/abe-suikasti-zanli-eski-basbakanin-baglantili-olduguna-inandigi-bir-orgute-kin-besliyor-1058485655.html
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japonya, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı
japonya, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı

Japonya'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü

15:39 25.05.2023 (güncellendi: 15:54 25.05.2023)
© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKIJapon polisi
Japon polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKI
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Japonya'nın Nagano eyaletinde bir sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.
Cinayet oranının çok düşük, silah kontrol yasalarının da en sıkı tutulduğu ülkelerden Japonya’da başkent Tokyo’daki bir çiftlikte silahlı ve bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda 2’si polis 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının zanlısı olduğu sanılan 30’lu yaşlarındaki bir çiftçi bir binada saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nın aktardığına göre yan çiftlikteki bir görgü tanığı bir kadının “Yardım edin!” diyerek yola koştuğunu ve yere yığıldığını anlattı. 72 yaşındaki görgü tanığı, kadını kamuflaj kıyafetli, elinde de büyük bir bıçak tutan bir adamın takip ettiğini söyledi. Olay yerine intikal eden polisle çıkan çatışmada da iki polis memuru hayatını kaybetti.
Japonya, Temmuz 2022’de eski başbakanlardan Şinzo Abe’nin ev yapımı bir silahla suikaste kurban gitmesi sonrası şoke olmuştu. Geçen ay da Başbakan Fumiyo Kişida’ya bomba benzeri patlayıcı atmaya çalıştığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
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