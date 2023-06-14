https://sputniknews.com.tr/20230614/italya-berlusconi-icin-ulusal-yas-ilan-edilmesini-tartisiyor-1072406723.html
İtalya, Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesini tartışıyor
İtalya, Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesini tartışıyor
İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi için ulusal... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T00:40+0300
2023-06-14T00:40+0300
2023-06-14T00:41+0300
silvio berlusconi
dünya
avrupa
italya
yas
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Yaşamı boyunca gerek siyasi rakipleriyle girdiği polemikler gerekse açıklamalarıyla gündem olan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bu kez de ölümünün ardından yas ilan edilmesi sebebiyle tartışmaların odağında.Ülkede yaşamını yitiren eski bir başbakan için ilk kez ulusal yas ilan edilmesi, bazı siyasilerin tepkisini çekti.Berlusconi'nin bir dönem siyasi rakiplerinden olan Demokratik Parti'nin (PD) eski başkanlarından Rosy Bindi, "Bir inanan olarak huzur içinde yatmasını dilerim ancak tek başına olmamakla beraber bugün ülkenin yaşadığı pek çok sorundan o sorumludur. Devlet töreni olması doğru ancak onun gibi ülkeyi bölen biri için ulusal yas ilan etmek uygun bir seçim değil" ifadelerini kullandı.PD Senatörü Andrea Crisanti de Silvio Berlusconi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü anlayabildiğini ancak eski Başbakan için böyle devlet töreni ve ulusal yas gibi uygulamalara karşı olduğunu söyledi.İktidar partilerinden FI senatörü Maurizio Gasparri, liderlerini kaybetmiş olmanın acısı nedeniyle bu sözlere tam bir yanıt veremediğini ancak bunların gerçek bir devlet adamının anısını rencide eden sözler olduğunu belirterek tepki gösterdi.Berlusconi'nin evine taziye ziyaretleri sürüyorÜnlü liderin ailesi, devlet erkanının ve yakın dostlarının, taziyelerini Arcore'deki villada kabul etmeye devam ediyor.Senato Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de akşam saatlerinde taziye ziyaretinde bulundu.Öte yandan, Berlusconi için devlet reninin yapılacağı Milano'daki Duomo Katedrali'nde ve önündeki meydanda cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. Duomo meydanına dev ekranlar kurulurken, cenazeyi binlerce kişinin buradan takip etmesi bekleniyor.Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde dün 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, yarınki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230612/italyan-basini-eski-italya-basbakani-berlusconi-hayatini-kaybetti-1072320611.html
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silvio berlusconi, avrupa, italya, yas
silvio berlusconi, avrupa, italya, yas
İtalya, Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesini tartışıyor
00:40 14.06.2023 (güncellendi: 00:41 14.06.2023) Abone ol
İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesi tartışma konusu oldu.
Yaşamı boyunca gerek siyasi rakipleriyle girdiği polemikler gerekse açıklamalarıyla gündem olan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bu kez de ölümünün ardından yas ilan edilmesi sebebiyle tartışmaların odağında.
Ülkede yaşamını yitiren eski bir başbakan için ilk kez ulusal yas ilan edilmesi, bazı siyasilerin tepkisini çekti.
Berlusconi'nin bir dönem siyasi rakiplerinden olan Demokratik Parti'nin (PD) eski başkanlarından Rosy Bindi, "Bir inanan olarak huzur içinde yatmasını dilerim ancak tek başına olmamakla beraber bugün ülkenin yaşadığı pek çok sorundan o sorumludur. Devlet töreni olması doğru ancak onun gibi ülkeyi bölen biri için ulusal yas ilan etmek uygun bir seçim değil" ifadelerini kullandı.
PD Senatörü Andrea Crisanti de Silvio Berlusconi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü anlayabildiğini ancak eski Başbakan için böyle devlet töreni ve ulusal yas gibi uygulamalara karşı olduğunu söyledi.
İktidar partilerinden FI senatörü Maurizio Gasparri, liderlerini kaybetmiş olmanın acısı nedeniyle bu sözlere tam bir yanıt veremediğini ancak bunların gerçek bir devlet adamının anısını rencide eden sözler olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Berlusconi'nin evine taziye ziyaretleri sürüyor
Ünlü liderin ailesi, devlet erkanının ve yakın dostlarının, taziyelerini Arcore'deki villada kabul etmeye devam ediyor.
Senato Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de akşam saatlerinde taziye ziyaretinde bulundu.
Öte yandan, Berlusconi için devlet reninin yapılacağı Milano'daki Duomo Katedrali'nde ve önündeki meydanda cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. Duomo meydanına dev ekranlar kurulurken, cenazeyi binlerce kişinin buradan takip etmesi bekleniyor.
Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde dün 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, yarınki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.