https://sputniknews.com.tr/20230614/istanbulda-botoks-operasyonu-4-milyon-500-bin-lira-degerinde-ilac-ele-gecirildi-1072423623.html

İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi

İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi

Bakırköy’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T12:39+0300

2023-06-14T12:39+0300

2023-06-14T12:39+0300

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye emtia ürün süren 2 kişi adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon sonucunda yakalanan ürünler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

https://sputniknews.com.tr/20230112/istanbul-eczaci-odasi-nihai-tuketiciye-sahte-ilaclarin-ulasmasi-yonunde-bir-bilgimiz-yok-1065673761.html

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