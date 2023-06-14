https://sputniknews.com.tr/20230614/istanbulda-botoks-operasyonu-4-milyon-500-bin-lira-degerinde-ilac-ele-gecirildi-1072423623.html
İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
Bakırköy’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:39+0300
2023-06-14T12:39+0300
2023-06-14T12:39+0300
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botoks
ilaç
polis
sahte
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye emtia ürün süren 2 kişi adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon sonucunda yakalanan ürünler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/istanbul-eczaci-odasi-nihai-tuketiciye-sahte-ilaclarin-ulasmasi-yonunde-bir-bilgimiz-yok-1065673761.html
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türkiye, botoks, ilaç, polis, sahte
türkiye, botoks, ilaç, polis, sahte
İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
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Bakırköy’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Ürünleri kaçak yollarla piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye emtia ürün süren 2 kişi adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon sonucunda yakalanan ürünler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.