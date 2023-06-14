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SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığı: Kritik tarih belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20230614/istanbulda-botoks-operasyonu-4-milyon-500-bin-lira-degerinde-ilac-ele-gecirildi-1072423623.html
İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
Bakırköy’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T12:39+0300
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye emtia ürün süren 2 kişi adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon sonucunda yakalanan ürünler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/istanbul-eczaci-odasi-nihai-tuketiciye-sahte-ilaclarin-ulasmasi-yonunde-bir-bilgimiz-yok-1065673761.html
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türkiye, botoks, ilaç, polis, sahte

İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi

12:39 14.06.2023
© İHA / SADIK KAHRAMANİstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi
İstanbul'da 'botoks' operasyonu: 4 milyon 500 bin lira değerinde ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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Bakırköy’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Ürünleri kaçak yollarla piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye emtia ürün süren 2 kişi adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon sonucunda yakalanan ürünler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
İstanbul Eczacı Odası: Nihai tüketiciye sahte ilaçların ulaşması yönünde bir bilgimiz yok - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
SEYİR HALİ
İstanbul Eczacı Odası: Nihai tüketiciye sahte ilaçların ulaşması yönünde bir bilgimiz yok
12 Ocak, 14:01
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