İstanbul Eczacı Odası: Nihai tüketiciye sahte ilaçların ulaşması yönünde bir bilgimiz yok

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Tülü, "Tedarik sürecinde konu tedarikçi kelimesi, ecza deposudur. Bu yurtdışı ilaç sistemine dahil olmaktan... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahte ilaç iddialarını yalanlayarak, bu iddiaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kılavuzuna karşı çıkarıldığı açıklamasında bulundu. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü, ilaçların ruhsatlandırma ve tedarik süreçlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yurtdışı ilaç listesini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Tülü, sahte ilaç tartışmasının tedarikçi üzerine yoğunlaşmasının sebebini “Tedarik süreci içerisinde asıl gündemde konusu geçen ‘tedarikçi’ kelimesi yani ecza deposudur. Yurt dışında üretici bir firma düşünün, Türkiye’de ilacın ruhsatının gerekli iznini almış ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurt dışı ilaç listesine girmiştir. Burda gündemde konu edilen tartışma tedarikçi süreci ile başlayan bir süreç çünkü üretici firma sahte ilaç üretmez. Ordan sonraki tedarik sürecinde bir kopmaya neden oluyor. Zaten bu siyasi yapı içerisinde daha önce yer almış bu işlerle uğraşan kişilerin de bu yurtdışı ilaç temini listesine sokmaya çalıştığı ve başardığı ilaçlardan bahsediliyor” diye açıkladı.‘En önemli beklenti bu tür ilaçların çok iyi denetlenmesi gerektiği noktasıdır’Sahte ürünle SGK’nın yurt dışı ilaç listesine ruhsatlı ilaç girdikten sonra ithalatta karşılaşıldığını söyleyen Tülü, bu durumun önlenmesi için denetimin artırılması gerektiğini “Bu sistem de işte bu yurtdışı ilaç sistemine dahil olmaktan geçiyor. Listeye ruhsatlı ürünü Sosyal Güvenlik Kurumu’na dahil ettikten sonra ürünü ithal ediyor. İthal etme süreci içerisinde zaten sahte ürünle karşılaşılıyor. Şimdi Sayın Bakan’ın açıkladığı gibi nihai tüketiciye bu ürünlerin ulaşması yönünde bizim bir bilgimiz yok ama biz eczacılar olarak şunu söyleyebiliriz: Hastanın tedavi sürecinde hele bir onkolojik ilacın bu kanser hastası dediğimiz insanın hastalık tablosunda düşünebilir misiniz? Ciddi bir tedavi olma hayali var ve siz bu insana sahte ilaç kullanmasına neden olabiliyorsunuz o yüzden bizim bununla ilgili yapacağımız en önemli beklenti bu tür ilaçların çok iyi denetlenmesi gerektiği noktasıdır” diye ifade etti.‘Ortaya çıkması ilaç firmasının talebi üzerine gerçekleşiyor’Tülü, ilaç firması talebi üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun geçmiş sahte ilaç incelemesini “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun şöyle bir açıklaması var: Yaklaşık üç yıl önce konuda bahsi geçen ürünün ortaya çıkması ilaç firmasının talebi üzerine gerçekleşiyor. Bu talep üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’na Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu talepte bulunuyor ama bir dönüş olmadığından bahsediliyor. Kendisi kolluk kuvvetini kullanarak adı geçen ecza depolarında bu ilaçları gidip temin ettiği, temin ettikten sonra bu ilaçlar üzerine gerekli incelemeler yaptığı ve sahtesine ulaştığı yönünde bir açıklaması var” diye hatırlattı.‘İlaçtan çıkarılıp gıda takviyesine dönüşen her iki üründen bir tanesinin sahte olduğu gerçeği var’Yurtdışı ilaç listesinin sahte ilaç tedarikinde rolüne vurgu yapan Tülü, ilaçların sahtelik oranını “Uzun yıllardır bizim ülkemizde ne yazık ki siyaset olmayan işleri oldurma sanatına dönüştü. Bu bağlamda bakarsak düşünün geçmişte siyasi yapı içerisinde yer almış güçlü bağlantıları olan kişiler bu sistemin içine giriyorlar. Önce Türkiye’de ruhsatı olmayan bir ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yurtdışı ilaç listesine dahil ettiriyorlar. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Biz hastamızın doğru tedavi almasını hastamızın tedavi sonucunda sağlığına kavuşmasını arzu ederiz. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bununla ilgili bazı açıklamaları var. Son dönemlerde her 10 ilaçtan birinin sahte olduğu ile ilgili açıklamaları var. Bizim ülkemizde de bu rakam çok yüksek, sahte ilaç oranının yüzde 25 olduğu söyleniyor. Son zamanlarda bizde ilaçtan çıkarılıp gıda takviyesine dönüşen ürünlerde her iki üründen bir tanesinin sahte olduğu gerçeği var. İnternette satılan ilaçların sahte olduğu ile ilgili karşılaştığımız çok ciddi durumlar var. Kanser ilaçları o kadar pahalı ki bazı insanların gözü doymuyor bu para hırsından dolayı. Çok ciddi rakamlar dolaşıyor” diye aktardı.

