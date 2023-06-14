https://sputniknews.com.tr/20230614/israilden-sama-hava-saldirisi-1072410765.html
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T04:03+0300
2023-06-14T04:03+0300
2023-06-14T04:03+0300
dünya
suriye
israil
hava saldırısı
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'te Şam'ın güneybatısındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Bir askerin yaralandığı saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/abd-israil-ile-normallesmenin-genisletilmesinde-kilit-rol-oynamaya-devam-ediyoruz-1072202196.html
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suriye, israil, hava saldırısı
suriye, israil, hava saldırısı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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Suriye devlet ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'te Şam'ın güneybatısındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Bir askerin yaralandığı saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.