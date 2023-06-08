https://sputniknews.com.tr/20230608/abd-israil-ile-normallesmenin-genisletilmesinde-kilit-rol-oynamaya-devam-ediyoruz-1072202196.html

ABD: İsrail ile normalleşmenin genişletilmesinde kilit rol oynamaya devam ediyoruz

ABD: İsrail ile normalleşmenin genişletilmesinde kilit rol oynamaya devam ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Ortadoğu ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme kapsamının genişletilmesinde kilit rol oynamaya devam ettiğini... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T22:47+0300

2023-06-08T22:47+0300

2023-06-08T22:47+0300

dünya

abd

israil

anthony blinken

ortadoğu

suriye

suudi

suudi arabistan

faysal bin ferhan

işid

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Riyad'da gerçekleştirilen IŞİD'le mücadele küresel koalisyonu toplantısından sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin "İsrail'in Ortadoğu'ya entegrasyonunu desteklediğini çünkü bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğini" söyledi.Basın toplantısında Sudan ve Yemen konusuna da değinen Blinken, Suudi Arabistan'ın Sudan'da ateşkesin sağlanması ve Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü çabalarına övgüde bulundu.Suudi Arabistan'ın Sudan'daki diplomatik çabalara öncülük ettiğini belirten Blinken, ülkesinin, "bölgedeki gerilimi yatıştırmaya ve istikrarı sağlamaya yönelik bu çabaları desteklediğini" kaydetti.Blinken, Washington yönetiminin, "Yemen'de barışı tesis etmek" için Suudi ortaklarıyla birlikte çalıştığını aktardı.Suriye-Arap Birliği konusuna da değinen ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü kınayan Blinken, ABD'nin, 'Beşar Esad rejiminin' henüz "kabulü ve tanınmayı hak etmediğine" inandığını söyledi.Blinken, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.Basın toplantısında IŞİD konusuna da değinen Blinken, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun, örgütün kontrol ettiği toprakları geri alarak ve liderlerini tasfiye ederek büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti ancak buna karşılık Afrika'daki tehlikesinin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.Blinken, "IŞİD artık eskisi kadar tehlikeli ve tehdit değil ama onunla her yerde, özellikle Afrika'da mücadele etmek için işbirliği yapmalıyız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230608/suriyede-kurt-devletini-desteklemiyoruz-diyen-abd-disisleri-samla-birligini-de-istemiyoruz-1072199297.html

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abd, israil, anthony blinken, ortadoğu, suriye, suudi, suudi arabistan, faysal bin ferhan, işid, yemen