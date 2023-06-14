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https://sputniknews.com.tr/20230614/ingiltere-chelseanin-satisindan-elde-edilen-geliri-ukraynali-siginmacilarin-yardimina-sunmadi-1072450948.html
'İngiltere, Chelsea'nin satışından elde edilen geliri Ukraynalı sığınmacıların yardımına sunmadı'
'İngiltere, Chelsea'nin satışından elde edilen geliri Ukraynalı sığınmacıların yardımına sunmadı'
İngiltere hükümetinin, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait olduğu için satılan Chelsea Futbol Kulübü'nün satış gelirinin transferini AB ile yaşanan... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:32+0300
2023-06-14T18:32+0300
dünya
chelsea
satış
ukrayna krizi
ukrayna
roman abramoviç
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Rusya'nın özel askeri harekata başlaması sonrası uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus iş insanı Abramoviç'e ait olduğu için hedef tahtasına koyulan Chelsea kulübünün satışından elde edilen gelirin Londra tarafından Ukraynalı sığınmacılar için kullanılacağı açıklanmıştı.Fakat Daily Telegraph gazetesinde kaynaklara dayandırılarak yer verilen habere göre Londra, daha önce açıkladığı gibi bu geliri Ukraynalı sığınmacılara yardım için kullanmayı planlarken AB yönetimi ise kaynağın doğrudan Ukrayna hükümetine gönderilmesinde ısrar ediyor.Bu arada Kaynaklar, Londra'nın Brüksel'in görüşünü kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.İngiltere hükümetinden bir kaynak, "Kısa süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan tahribat göz önüne alınınca, Ukrayna'nın bu parayı en kısa sürede almasını istiyoruz. Ancak yaptırım rejimimize uyulmasını da garanti altına almamız gerekiyor" dedi.İngiltere hükümetinden bir sözcü de, kulübün satışından elde edilen gelirin banka hesabında dondurulduğunu, bu kaynağın idaresi ve insani amaçlar için tahsisi amacıyla fon kurulmasına yönelik çalışmanın bağımsız uzmanlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatması nedeniyle İngiltere, geçen yılın mart ayında Rus işadamı Roman Abromoviç’i yaptırım listesine dahil etmişti. Geçen yılın mayıs ayında Chelsea Futbol Kulübü, ABD’li iş insanı Todd Boehly tarafından satın alınmıştı.Nisan 2023 başında, söz konusu gelirle Ukrayna için kurulan 2.34 milyar sterlinlik (2.9 milyar dolar) yardım fonunun artık faaliyete hazır olduğu, fakat İngiltere hükümetinin bu fonun faaliyetine onay verme sürecinin beklenenden daha fazla zaman alacağı basına yansımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/bloomberg-chelseanin-satisindan-ukraynaya-yapilacak-yardim-ertelendi-1069353732.html
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chelsea, satış, ukrayna krizi, ukrayna, roman abramoviç

'İngiltere, Chelsea'nin satışından elde edilen geliri Ukraynalı sığınmacıların yardımına sunmadı'

18:32 14.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUDünyanın en zengin kulüpleri belli oldu
Dünyanın en zengin kulüpleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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İngiltere hükümetinin, Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait olduğu için satılan Chelsea Futbol Kulübü'nün satış gelirinin transferini AB ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleştirmediği belirtildi.
Rusya'nın özel askeri harekata başlaması sonrası uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus iş insanı Abramoviç'e ait olduğu için hedef tahtasına koyulan Chelsea kulübünün satışından elde edilen gelirin Londra tarafından Ukraynalı sığınmacılar için kullanılacağı açıklanmıştı.

Fakat Daily Telegraph gazetesinde kaynaklara dayandırılarak yer verilen habere göre Londra, daha önce açıkladığı gibi bu geliri Ukraynalı sığınmacılara yardım için kullanmayı planlarken AB yönetimi ise kaynağın doğrudan Ukrayna hükümetine gönderilmesinde ısrar ediyor.

Bu arada Kaynaklar, Londra'nın Brüksel'in görüşünü kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

İngiltere hükümetinden bir kaynak, "Kısa süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan tahribat göz önüne alınınca, Ukrayna'nın bu parayı en kısa sürede almasını istiyoruz. Ancak yaptırım rejimimize uyulmasını da garanti altına almamız gerekiyor" dedi.

İngiltere hükümetinden bir sözcü de, kulübün satışından elde edilen gelirin banka hesabında dondurulduğunu, bu kaynağın idaresi ve insani amaçlar için tahsisi amacıyla fon kurulmasına yönelik çalışmanın bağımsız uzmanlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatması nedeniyle İngiltere, geçen yılın mart ayında Rus işadamı Roman Abromoviç’i yaptırım listesine dahil etmişti. Geçen yılın mayıs ayında Chelsea Futbol Kulübü, ABD’li iş insanı Todd Boehly tarafından satın alınmıştı.

Nisan 2023 başında, söz konusu gelirle Ukrayna için kurulan 2.34 milyar sterlinlik (2.9 milyar dolar) yardım fonunun artık faaliyete hazır olduğu, fakat İngiltere hükümetinin bu fonun faaliyetine onay verme sürecinin beklenenden daha fazla zaman alacağı basına yansımıştı.
Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
Ukrayna krizi
Bloomberg: Chelsea'nin satışından Ukrayna'ya yapılacak yardım ertelendi
7 Nisan, 21:54
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