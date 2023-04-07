https://sputniknews.com.tr/20230407/bloomberg-chelseanin-satisindan-ukraynaya-yapilacak-yardim-ertelendi-1069353732.html

Bloomberg: Chelsea'nin satışından Ukrayna'ya yapılacak yardım ertelendi

Bloomberg: Chelsea'nin satışından Ukrayna'ya yapılacak yardım ertelendi

Rus iş insanı Roman Abramoviç’in Chelsea Futbol Kulübü’nü satışından elde edilen gelirle Ukrayna için kurulan 2.34 milyar sterlinlik (2.9 milyar dolar) yardım... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T21:54+0300

2023-04-07T21:54+0300

2023-04-07T21:54+0300

ukrayna krizi

chelsea

rusya

ukrayna

roman abramoviç

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Eski Unicef UK İcra Direktörü ve yeni fonun Genel Direktör Vekili Mike Penrose, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Faaliyete hazırız, sadece onay bekliyoruz. İngiltere ve AB arasında olsun, İngiltere’nin içinde olsun siyasi onayla ilgili zorluklar ve gecikmeler var” ifadelerini kullandı.“Paranın geldiğini öğrenene kadar hiçbir karar vermeyeceğiz” diyen Penrose, “Hayırsever ama parasız kalmak istemiyoruz” yorumunu yaptı.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatması nedeniyle İngiltere, geçen yılın mart ayında Rus işadamı Roman Abromoviç’i yaptırım listesine dahil etmişti.Geçen yılın mayıs ayında Chelsea Futbol Kulübü, ABD’li iş insanı Todd Boehly tarafından satın alınmıştı. İngiltere hükümetiyle varılan anlaşmaya uygun olarak Abramoviç, bu satıştan elde edilen tüm parayı, Ukrayna’daki savaş kurbanlarına yardım fonuna yönlendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html

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