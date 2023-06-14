https://sputniknews.com.tr/20230614/hakan-fidan-ve-omer-celik-cenaze-toreni-icin-italyaya-gidiyor-1072413164.html
Hakan Fidan ve Ömer Çelik cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor
Hakan Fidan ve Ömer Çelik cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, cenaze törenine katılmak üzere italya’ya gidiyor. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T08:52+0300
2023-06-14T08:52+0300
2023-06-14T08:52+0300
türkiye
hakan fidan
ömer çelik
berlusconi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor. Milyarder medya patronu, yolsuzluk ve seks skandallarıyla birlikte anılan ülke lideri olarak onlarca yıldır İtalyan kamu hayatına damga vuran Silvio Berlusconi, 86 yaşında veda etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/italyan-basini-eski-italya-basbakani-berlusconi-hayatini-kaybetti-1072320611.html
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hakan fidan, ömer çelik, berlusconi
hakan fidan, ömer çelik, berlusconi
Hakan Fidan ve Ömer Çelik cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, cenaze törenine katılmak üzere italya’ya gidiyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.
Milyarder medya patronu, yolsuzluk ve seks skandallarıyla birlikte anılan ülke lideri olarak onlarca yıldır İtalyan kamu hayatına damga vuran Silvio Berlusconi, 86 yaşında veda etmişti.