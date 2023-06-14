https://sputniknews.com.tr/20230614/hakan-fidan-ve-omer-celik-cenaze-toreni-icin-italyaya-gidiyor-1072413164.html

Hakan Fidan ve Ömer Çelik cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor

Hakan Fidan ve Ömer Çelik cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, cenaze törenine katılmak üzere italya’ya gidiyor. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T08:52+0300

2023-06-14T08:52+0300

2023-06-14T08:52+0300

türkiye

hakan fidan

ömer çelik

berlusconi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor. Milyarder medya patronu, yolsuzluk ve seks skandallarıyla birlikte anılan ülke lideri olarak onlarca yıldır İtalyan kamu hayatına damga vuran Silvio Berlusconi, 86 yaşında veda etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230612/italyan-basini-eski-italya-basbakani-berlusconi-hayatini-kaybetti-1072320611.html

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hakan fidan, ömer çelik, berlusconi