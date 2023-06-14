https://sputniknews.com.tr/20230614/fenerbahce-ve-medipol-basaksehir-pfdkye-sevk-edildi-1072409031.html

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T00:55+0300

2023-06-14T00:55+0300

2023-06-14T00:55+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

medipol başakşehir

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçında Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.Medipol Başakşehir'in ise saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/pfdkdan-besiktas-ve-trabzonspora-para-cezasi-1072393366.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, medipol başakşehir, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)