https://sputniknews.com.tr/20230614/fenerbahce-ve-medipol-basaksehir-pfdkye-sevk-edildi-1072409031.html
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T00:55+0300
2023-06-14T00:55+0300
2023-06-14T00:55+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
medipol başakşehir
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçında Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.Medipol Başakşehir'in ise saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230613/pfdkdan-besiktas-ve-trabzonspora-para-cezasi-1072393366.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, medipol başakşehir, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, medipol başakşehir, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçında Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.
Medipol Başakşehir'in ise saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.