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PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası
PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'nü 381 bin, Trabzonspor'u ise 280 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
trabzonspor
ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a, Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 381 bin TL para cezası verdi.TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
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türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor, ceza, tezahürat
türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, trabzonspor, ceza, tezahürat

PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası

16:45 13.06.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'nü 381 bin, Trabzonspor'u ise 280 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 104 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a, Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 381 bin TL para cezası verdi.
TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Medipol Başakşehir'in, 06.06.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün üst B ve üst C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Trabzonspor'un, 06.06.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A ve güney alt A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
İstanbulspor'un, 07.06.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün doğu B1 ve B2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Sivasspor Kulübünün, 06.06.2023 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Osman Seçilmiş güney alt tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Kayserispor Kulübünün, 06.06.2023 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kuzey tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Giresunspor Kulübünün, 07.06.2023 tarihinde oynanan Giresunspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün E ve F, doğu üst tribün M, batı alt tribün C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Beşiktaş'ın, 07.06.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 325 bin TL para ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu üst tribün 414, 415, 416, 417, 418, Spor Toto (kuzey alt) tribün 108, 109, 110, 111, 112, Spor Toto (kuzey üst) tribün 408, 409, 410, Baba Hakkı (doğu alt) tribün 113, 114, 115, 116, 117, 118, güney alt tribün 119, 120, 121, 122, güney üst tribün 421, 422, 423, 424, 425, Şeref Bey batı alt tribün 102, 103, 124, 125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Konyaspor Kulübünün, 07.06.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Konyaspor Kulübü başkanı Fatih Özgökçen’in, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nn 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe sporcusu İsmail Yüksek’in, 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş idarecisi Fırat Fidan hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Beşiktaş idarecisi Kerem Gürel’in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4 maddeleri uyarınca 52 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş idarecisi Seyit Ateş’in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş görevlisi Meriç Müldür’ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4 maddeleri uyarınca 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
8 Haziran , 14:06
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