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https://sputniknews.com.tr/20230614/eski-italya-basbakani-berlusconi-devlet-toreniyle-son-yolculuguna-ugurlandi-1072453164.html
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
İtalya'da tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran'da hayatını kaybeden eski Başbakan Silvio Berlusconi, bugün Milano'da yapılan devlet töreniyle son yolculuğuna... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T20:00+0300
2023-06-14T20:01+0300
silvio berlusconi
dünya
italya
cenaze
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Kronik lösemi teşhisiyle bu yıl içinde üçüncü kez kaldırıldığı San Raffaele Hastanesi'nde geçen pazartesi vefat eden Berlusconi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde resmi cenaze töreni yapıldı.Berlusconi'nin naaşının katedrale getirilişiyle başlayan törende, cenaze ayinini yöneten Milano Başpiskoposu Mario Delpini, Berlusconi'nin yaşamı boyunca iş insanı ve siyasetçi olduğunu bugün ise sadece bir insan olarak Tanrı'yla buluştuğunu söyledi.Tören sırasında Berlusconi'nin yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan tören, okunan ilahiler ve saygı duruşunun ardından son buldu. Berlusconi'nin naaşı, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.İtalyan basınındaki bilgilerde, Berlusconi'nin naaşının krematoryuma götürüleceği, daha sonra küllerinin aile kabristanında tutulacağı belirtildi.Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik katıldıTörende, Silvio Berlusconi'nin nişanlısı Marta Fascina, çocukları Marina, Pier Silvio, Barbara, Elenora ve Luigi Berlusconi, kardeşi Paolo Berlusconi’nin yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato Başkanı Ignazio la Russa, Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'dan oluşan İtalyan devlet erkanı ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği (AB) adına AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni hazır bulundu.Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin başsağlığı dileklerini iletmek üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, dost ve müttefik İtalya'ya Türkiye'nin taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanımız, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğumuz hizmet binasını da ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.Basın ordusunun takip ettiği törende Milan taraftarları da yer aldıKatedraldeki devlet törenini, binlerce kişi de Duomo Meydanı'na kurulan dev ekranlardan takip etti.Töreni ulusal ve uluslararası medya kuruluşundan çok sayıda basın mensubu da izledi.Berlusconi'yi uğurlamaya bir dönem başkanlığını yaptığı Milan kulübünün fanatik taraftar grubu "Curva Sud" üyeleri de bayraklarıyla katıldı. Taraftarlar, Duomo Meydanı'nda Berlusconi'nin naaşının getirilişi ve götürülüşü sırasında "Sadece tek bir başkan var" tezahüratı yaptı.Ulusal yas ilan edilirken, bazı siyasi parti liderleri törene katılmadıBerlusconi'nin cenaze töreni nedeniyle İtalya'da "ulusal yas" ilan edilirken, bayraklar da yarıya indirildi.Berlusconi için ülkede "ulusal yas" ilan edilmesi, İtalyan kamuoyunda tartışmalara yol açarken, bazı siyasiler, "ulusal yas" ilanını eleştirdi.Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte ile Yeşil ve Sol İttifak'tan Angelo Bonelli, cenaze törenine katılmadı.Bu arada cenaze töreninin başında "Ben yas tutmuyorum" yazılı bir tişört giyen kişi, Berlusconi için yas ilanının “devlet için utanç” olduğunu belirterek, tek kişilik protesto eylemi yaptı.Berlusconi taraftarlarının tepki gösterdiği kişi, güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı.Bu sene 3 kez hastaneye kaldırılmıştıBir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Berlusconi, bu yıl ilk kez 27 Mart’ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine yatmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.Berlusconi, 5 Nisan’da bir kez daha hastaneye kaldırılmış ve bu sefer yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı.Doktorları tarafından "kronik lösemi" teşhisi konulan ve akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü açıklanan Berlusconi, 45 günlük tedavinin ardından 19 Mayıs’ta taburcu edilebilmişti.Ünlü lider, taburcu edilirken, "Acı verici ve zor bir dönemdi ama tekrar kazandım." demişti.Son olarak 9 Haziran’da hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere yine San Raffaele Hastanesine yattığı belirtilen Berlusconi'nin 12 Haziran sabaha karşı durumunun ağırlaştığı ve sabah 09.30'da da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakanİtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmuştu.Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan takımının hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla gündeme gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230614/italya-berlusconi-icin-ulusal-yas-ilan-edilmesini-tartisiyor-1072406723.html
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silvio berlusconi, italya, cenaze
silvio berlusconi, italya, cenaze

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

20:00 14.06.2023 (güncellendi: 20:01 14.06.2023)
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROBerlusconi cenaze
Berlusconi cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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İtalya'da tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran'da hayatını kaybeden eski Başbakan Silvio Berlusconi, bugün Milano'da yapılan devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.
Kronik lösemi teşhisiyle bu yıl içinde üçüncü kez kaldırıldığı San Raffaele Hastanesi'nde geçen pazartesi vefat eden Berlusconi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde resmi cenaze töreni yapıldı.
Berlusconi'nin naaşının katedrale getirilişiyle başlayan törende, cenaze ayinini yöneten Milano Başpiskoposu Mario Delpini, Berlusconi'nin yaşamı boyunca iş insanı ve siyasetçi olduğunu bugün ise sadece bir insan olarak Tanrı'yla buluştuğunu söyledi.
Tören sırasında Berlusconi'nin yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan tören, okunan ilahiler ve saygı duruşunun ardından son buldu. Berlusconi'nin naaşı, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.
İtalyan basınındaki bilgilerde, Berlusconi'nin naaşının krematoryuma götürüleceği, daha sonra küllerinin aile kabristanında tutulacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik katıldı

Törende, Silvio Berlusconi'nin nişanlısı Marta Fascina, çocukları Marina, Pier Silvio, Barbara, Elenora ve Luigi Berlusconi, kardeşi Paolo Berlusconi’nin yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato Başkanı Ignazio la Russa, Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'dan oluşan İtalyan devlet erkanı ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği (AB) adına AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni hazır bulundu.
Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin başsağlığı dileklerini iletmek üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, dost ve müttefik İtalya'ya Türkiye'nin taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanımız, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğumuz hizmet binasını da ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Basın ordusunun takip ettiği törende Milan taraftarları da yer aldı

Katedraldeki devlet törenini, binlerce kişi de Duomo Meydanı'na kurulan dev ekranlardan takip etti.
Töreni ulusal ve uluslararası medya kuruluşundan çok sayıda basın mensubu da izledi.
Berlusconi'yi uğurlamaya bir dönem başkanlığını yaptığı Milan kulübünün fanatik taraftar grubu "Curva Sud" üyeleri de bayraklarıyla katıldı. Taraftarlar, Duomo Meydanı'nda Berlusconi'nin naaşının getirilişi ve götürülüşü sırasında "Sadece tek bir başkan var" tezahüratı yaptı.

Ulusal yas ilan edilirken, bazı siyasi parti liderleri törene katılmadı

Berlusconi'nin cenaze töreni nedeniyle İtalya'da "ulusal yas" ilan edilirken, bayraklar da yarıya indirildi.
Berlusconi için ülkede "ulusal yas" ilan edilmesi, İtalyan kamuoyunda tartışmalara yol açarken, bazı siyasiler, "ulusal yas" ilanını eleştirdi.
Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte ile Yeşil ve Sol İttifak'tan Angelo Bonelli, cenaze törenine katılmadı.
Bu arada cenaze töreninin başında "Ben yas tutmuyorum" yazılı bir tişört giyen kişi, Berlusconi için yas ilanının “devlet için utanç” olduğunu belirterek, tek kişilik protesto eylemi yaptı.
Berlusconi taraftarlarının tepki gösterdiği kişi, güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı.
İtalya yarıya inen bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
DÜNYA
İtalya, Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesini tartışıyor
00:40

Bu sene 3 kez hastaneye kaldırılmıştı

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Berlusconi, bu yıl ilk kez 27 Mart’ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine yatmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.
Berlusconi, 5 Nisan’da bir kez daha hastaneye kaldırılmış ve bu sefer yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı.
Doktorları tarafından "kronik lösemi" teşhisi konulan ve akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü açıklanan Berlusconi, 45 günlük tedavinin ardından 19 Mayıs’ta taburcu edilebilmişti.
Ünlü lider, taburcu edilirken, "Acı verici ve zor bir dönemdi ama tekrar kazandım." demişti.
Son olarak 9 Haziran’da hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere yine San Raffaele Hastanesine yattığı belirtilen Berlusconi'nin 12 Haziran sabaha karşı durumunun ağırlaştığı ve sabah 09.30'da da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakan

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmuştu.
Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan takımının hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.
İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla gündeme gelmişti.
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