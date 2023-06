https://sputniknews.com.tr/20230614/erkan-bas-secilmis-bir-milletvekili-anayasaya-ragmen-cezaevinde-tutulmaya-devam-ediliyor-1072446892.html

Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor

Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor

TİP Genel Başkanı Baş, "Tam bir aydır bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor" dedi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partilerinden milletvekili seçilen Can Atalay'ın bir aydır hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü.Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaların bir öneminin olmadığını, Anayasa'nın ilgili hükmünün açık olduğunu belirten Baş, Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.Atalay'ın bugüne kadar "Soma, Ermenek, Aladağ ve Gezi Parkı'nda mağdurlar için çalıştığını" söyleyen Baş, "Yurttaşlarımız, Can Atalay'a yeni bir görev ve sorumluluk daha verdi. Daha önceki sorumluluklarının devamı olarak Can hapisten çıkmalı, esareti bitmeli ve Hatay halkının mücadelesine katılmalı, hayatlarını kaybeden yurttaşların mücadelesini sürdürmelidir. Bu ülkede hala yürürlükte olan bir Anayasa var ve biz bu Anayasa'nın gereğinin derhal yapılmasını talep ediyoruz. Bugün itibarıyla tam bir aydır bu ülkenin seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor" diye konuştu.Baş, partilerinin TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi adayının da Can Atalay olduğunu sözlerine ekledi.

