https://sputniknews.com.tr/20230607/tip-lideri-erkan-bastan-adalet-bakani-tunca-can-atalay-tepkisi-hukum-varsa-nasil-aday-olabildi-1072145763.html

TİP lideri Erkan Baş'tan Adalet Bakanı Tunç’a 'Can Atalay' sorusu: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?

TİP lideri Erkan Baş'tan Adalet Bakanı Tunç’a 'Can Atalay' sorusu: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?

TİP lideri Erkan Baş, tutuklu Hatay Milletvekili Atalay’ın tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T18:44+0300

2023-06-07T18:44+0300

2023-06-07T18:46+0300

erkan baş

yılmaz tunç

adalet bakanı

can atalay

politika

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Adalet Bakanı Tunç, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın durumuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığına başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Adalet Bakanlığının uhdesinde değil. Yargıtay'da görülen bir dava. Gezi davasıyla ilgili hususu sordunuz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrası ortaya çıkacak hususlar." dedi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı Tunç’un sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Baş, Twitter paylaşımına Tunç’un açıklamalarını da ekleyerek şunları ifade etti:“1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da. 2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor? 3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? 4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?”

https://sputniknews.com.tr/20230607/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-can-atalay-aciklamasi-dokunulmazlik-kapsami-disinda-olan-dosyalardan-1072141421.html

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erkan baş, yılmaz tunç, adalet bakanı, can atalay