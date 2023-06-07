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https://sputniknews.com.tr/20230607/tip-lideri-erkan-bastan-adalet-bakani-tunca-can-atalay-tepkisi-hukum-varsa-nasil-aday-olabildi-1072145763.html
TİP lideri Erkan Baş'tan Adalet Bakanı Tunç’a 'Can Atalay' sorusu: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?
TİP lideri Erkan Baş'tan Adalet Bakanı Tunç’a 'Can Atalay' sorusu: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?
TİP lideri Erkan Baş, tutuklu Hatay Milletvekili Atalay’ın tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T18:44+0300
2023-06-07T18:46+0300
erkan baş
yılmaz tunç
adalet bakanı
can atalay
politika
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Adalet Bakanı Tunç, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın durumuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığına başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Adalet Bakanlığının uhdesinde değil. Yargıtay'da görülen bir dava. Gezi davasıyla ilgili hususu sordunuz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrası ortaya çıkacak hususlar." dedi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı Tunç’un sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Baş, Twitter paylaşımına Tunç’un açıklamalarını da ekleyerek şunları ifade etti:“1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da. 2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor? 3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? 4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?”
https://sputniknews.com.tr/20230607/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-can-atalay-aciklamasi-dokunulmazlik-kapsami-disinda-olan-dosyalardan-1072141421.html
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erkan baş, yılmaz tunç, adalet bakanı, can atalay
erkan baş, yılmaz tunç, adalet bakanı, can atalay

TİP lideri Erkan Baş'tan Adalet Bakanı Tunç’a 'Can Atalay' sorusu: Hüküm varsa nasıl aday olabildi?

18:44 07.06.2023 (güncellendi: 18:46 07.06.2023)
© AA TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
 TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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TİP lideri Erkan Baş, tutuklu Hatay Milletvekili Atalay’ın tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan” açıklamasına tepki gösterdi. Baş, "Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi?" sorusunu yöneltti.
Adalet Bakanı Tunç, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın durumuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığına başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Adalet Bakanlığının uhdesinde değil. Yargıtay'da görülen bir dava. Gezi davasıyla ilgili hususu sordunuz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrası ortaya çıkacak hususlar." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı Tunç’un sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Baş, Twitter paylaşımına Tunç’un açıklamalarını da ekleyerek şunları ifade etti:
“1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da. 2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor? 3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi? 4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
POLİTİKA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan
16:34
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