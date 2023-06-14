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En pahalı ikinci İngiliz: Jude Bellingham resmen Real Madrid'de
En pahalı ikinci İngiliz: Jude Bellingham resmen Real Madrid'de
İspanya ekibi Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T16:14+0300
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jude bellingham
borussia dortmund
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transfer
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Real Madrid Kulübü, 19 yaşındaki Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Madrid ekibinin 103 milyon euro karşılığında gerçekleştirdiği transferin bedeli, sözleşmedeki bonus koşulları yerine getirildiğinde 133 milyon euro'ya yükselebilecek.Böylelikle Bellingham, 2021'de 100 milyon sterlin (117.5 milyon euro) karşılığında Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'ten sonra tarihin en pahalı ikinci İngiliz futbolcusu oldu. Ülkesinde Birmingham City'nin altyapısından yetişen Jude Bellingham, 2020'de 25 milyon sterlin bonservis ücretiyle Borussia Dortmund'a transfer oldu. Bir Almanya Kupası zaferi yaşadığı Borussia Dortmund formasıyla üç sezonda 132 maça çıkan genç orta saha oyuncusu, 24 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. İngiltere Milli Takımı'nda 24 kez görev yapan Bellingham, şampiyonluğu son hafta maçında Bayern Münih'e kaptırdıkları Almanya liginde 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
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jude bellingham, borussia dortmund, real madrid, transfer, bundesliga, la liga
jude bellingham, borussia dortmund, real madrid, transfer, bundesliga, la liga

En pahalı ikinci İngiliz: Jude Bellingham resmen Real Madrid'de

16:14 14.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERİspanya ekibi Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.
İspanya ekibi Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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İspanya ekibi Real Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.
Real Madrid Kulübü, 19 yaşındaki Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Madrid ekibinin 103 milyon euro karşılığında gerçekleştirdiği transferin bedeli, sözleşmedeki bonus koşulları yerine getirildiğinde 133 milyon euro'ya yükselebilecek.
Böylelikle Bellingham, 2021'de 100 milyon sterlin (117.5 milyon euro) karşılığında Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'ten sonra tarihin en pahalı ikinci İngiliz futbolcusu oldu.
Ülkesinde Birmingham City'nin altyapısından yetişen Jude Bellingham, 2020'de 25 milyon sterlin bonservis ücretiyle Borussia Dortmund'a transfer oldu. Bir Almanya Kupası zaferi yaşadığı Borussia Dortmund formasıyla üç sezonda 132 maça çıkan genç orta saha oyuncusu, 24 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. İngiltere Milli Takımı'nda 24 kez görev yapan Bellingham, şampiyonluğu son hafta maçında Bayern Münih'e kaptırdıkları Almanya liginde 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
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