https://sputniknews.com.tr/20230613/messi-bir-sonraki-dunya-kupasinda-oynayacagimi-dusunmuyorum-1072391664.html
Messi: Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum
Messi: Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı düşünmediğini söyledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:31+0300
2023-06-13T16:31+0300
2023-06-13T16:34+0300
spor
messi
lionel messi
dünya kupası
açıklama
futbol
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Arjantin ve Avustralya arasındaki hazırlık maçı için Pekin'de bulunan yıldız futbolcu Lionel Messi, Çin basınına açıklamalarda bulundu. Messi, 2026 Dünya Kupası'a katılıp katılmayacağı yönündeki soruya, "Sanmıyorum. 2022 benim son Dünya Kupası serüvenimdi. İşlerin nasıl ilerleyeceğine bakacağım ama bir sonraki Dünya Kupası'na katılmayı düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi. Halihazırda Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Messi, ülkesi için 174 kez forma giyerken, bu maçlarda 102 gol atarak rekor kırmayı başardı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/messi-ve-cinli-polisler-arasinda-pasaport-krizi-gecici-vizeyle-giris-yapabildi--1072342417.html
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messi, lionel messi, dünya kupası, açıklama, futbol
messi, lionel messi, dünya kupası, açıklama, futbol
Messi: Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum
16:31 13.06.2023 (güncellendi: 16:34 13.06.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı düşünmediğini söyledi.
Arjantin ve Avustralya arasındaki hazırlık maçı için Pekin'de bulunan yıldız futbolcu Lionel Messi, Çin basınına açıklamalarda bulundu.
Messi, 2026 Dünya Kupası'a katılıp katılmayacağı yönündeki soruya, "Sanmıyorum. 2022 benim son Dünya Kupası serüvenimdi. İşlerin nasıl ilerleyeceğine bakacağım ama bir sonraki Dünya Kupası'na katılmayı düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.
Halihazırda Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Messi, ülkesi için 174 kez forma giyerken, bu maçlarda 102 gol atarak rekor kırmayı başardı.