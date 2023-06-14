https://sputniknews.com.tr/20230614/deva-gelecek-ve-saadetten-ortak-grup-formulu-yeni-parti-kurulacak-uc-parti-7ser-vekil-verecek-1072443145.html

DEVA, Gelecek ve Saadet’ten ortak grup formülü: Yeni parti kurulacak, üç parti 7'şer vekil verecek

DEVA, Gelecek ve Saadet’ten ortak grup formülü: Yeni parti kurulacak, üç parti 7'şer vekil verecek

TBMM’de 6. parti grubunun kurulması için Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi arasında görüşmeler hızlandı. Üç parti grup kurmak için farklı formüller üzerinde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:31+0300

2023-06-14T15:31+0300

2023-06-14T15:57+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci döneminde 5 parti grubu kuruldu. Hiçbir grup içerisinde yer almayan milletvekili sayısı ise 56 oldu. Gelecek, DEVA, Saadet, Yeniden Refah, Demokrat, Emek, TİP, Hüda-Par ve DSP’nin milletvekili sayısı grup kurmaya yetmiyor. Grup kuramadıkları için bu partiler mecliste komisyonlarda ve başkanlık divanında temsil edilmiyor. Bu nedenle Millet İttifakı içerisinde yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak bir grup kurmak için formül arayışına hız verdi. Üç partinin genel başkanları ve parti kurmayları ortak bir grup kurulması için görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Üç parti farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. Partilerin üzerinde durdukları formüllerin başında yeni bir parti kurulması ve üç partinin buraya vekil vermesi geliyor. Buna göre üç parti ortaklaşa bir parti kuracak. Bu partiye Saadet, Deva ve Gelecek Partisi 7’şer milletvekili verecek. Yeni kurulacak parti 21 milletvekili ile mecliste grup kurmuş olacak. Üç partinin diğer vekilleri ise kendi partilerini mecliste temsil etmeyi sürdürecek. Devam eden görüşmelerde bu formülün hayata geçirilmesi için bazı anlaşmazlıkların çözülmesi için çalışma yürütülüyor. Bu anlaşmazlıkların başında yeni parti grubunun başında kim olacağı, grup başkanvekilliklerinin nasıl paylaşılacağı, meclis kararlarında parti grubunun nasıl ortak karar alacağı gibi başlıklar bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230611/deva-partisi-chatgpt-ile-soru-onergesi-yazdik-hafta-basinda-sunacagiz-1072289299.html

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