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https://sputniknews.com.tr/20230614/deva-gelecek-ve-saadetten-ortak-grup-formulu-yeni-parti-kurulacak-uc-parti-7ser-vekil-verecek-1072443145.html
DEVA, Gelecek ve Saadet’ten ortak grup formülü: Yeni parti kurulacak, üç parti 7'şer vekil verecek
DEVA, Gelecek ve Saadet’ten ortak grup formülü: Yeni parti kurulacak, üç parti 7'şer vekil verecek
TBMM’de 6. parti grubunun kurulması için Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi arasında görüşmeler hızlandı. Üç parti grup kurmak için farklı formüller üzerinde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:31+0300
2023-06-14T15:57+0300
politika
siyaset
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chp
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deva partisi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci döneminde 5 parti grubu kuruldu. Hiçbir grup içerisinde yer almayan milletvekili sayısı ise 56 oldu. Gelecek, DEVA, Saadet, Yeniden Refah, Demokrat, Emek, TİP, Hüda-Par ve DSP’nin milletvekili sayısı grup kurmaya yetmiyor. Grup kuramadıkları için bu partiler mecliste komisyonlarda ve başkanlık divanında temsil edilmiyor. Bu nedenle Millet İttifakı içerisinde yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak bir grup kurmak için formül arayışına hız verdi. Üç partinin genel başkanları ve parti kurmayları ortak bir grup kurulması için görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Üç parti farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. Partilerin üzerinde durdukları formüllerin başında yeni bir parti kurulması ve üç partinin buraya vekil vermesi geliyor. Buna göre üç parti ortaklaşa bir parti kuracak. Bu partiye Saadet, Deva ve Gelecek Partisi 7’şer milletvekili verecek. Yeni kurulacak parti 21 milletvekili ile mecliste grup kurmuş olacak. Üç partinin diğer vekilleri ise kendi partilerini mecliste temsil etmeyi sürdürecek. Devam eden görüşmelerde bu formülün hayata geçirilmesi için bazı anlaşmazlıkların çözülmesi için çalışma yürütülüyor. Bu anlaşmazlıkların başında yeni parti grubunun başında kim olacağı, grup başkanvekilliklerinin nasıl paylaşılacağı, meclis kararlarında parti grubunun nasıl ortak karar alacağı gibi başlıklar bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/deva-partisi-chatgpt-ile-soru-onergesi-yazdik-hafta-basinda-sunacagiz-1072289299.html
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siyaset, parti, chp, gelecek, deva partisi, saadet partisi, tbmm
siyaset, parti, chp, gelecek, deva partisi, saadet partisi, tbmm

DEVA, Gelecek ve Saadet’ten ortak grup formülü: Yeni parti kurulacak, üç parti 7'şer vekil verecek

15:31 14.06.2023 (güncellendi: 15:57 14.06.2023)
© AA / TBMMTBMM Genel Kurulu
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© AA / TBMM
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TBMM’de 6. parti grubunun kurulması için Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi arasında görüşmeler hızlandı. Üç parti grup kurmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Bu formüllerin arasında yeni bir parti kurulması ve her partinin eşit sayıda milletvekili vermesi de konuşuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci döneminde 5 parti grubu kuruldu.
Hiçbir grup içerisinde yer almayan milletvekili sayısı ise 56 oldu.
Gelecek, DEVA, Saadet, Yeniden Refah, Demokrat, Emek, TİP, Hüda-Par ve DSP’nin milletvekili sayısı grup kurmaya yetmiyor. Grup kuramadıkları için bu partiler mecliste komisyonlarda ve başkanlık divanında temsil edilmiyor. Bu nedenle Millet İttifakı içerisinde yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak bir grup kurmak için formül arayışına hız verdi.
Üç partinin genel başkanları ve parti kurmayları ortak bir grup kurulması için görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Üç parti farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. Partilerin üzerinde durdukları formüllerin başında yeni bir parti kurulması ve üç partinin buraya vekil vermesi geliyor.
Buna göre üç parti ortaklaşa bir parti kuracak. Bu partiye Saadet, Deva ve Gelecek Partisi 7’şer milletvekili verecek. Yeni kurulacak parti 21 milletvekili ile mecliste grup kurmuş olacak. Üç partinin diğer vekilleri ise kendi partilerini mecliste temsil etmeyi sürdürecek. Devam eden görüşmelerde bu formülün hayata geçirilmesi için bazı anlaşmazlıkların çözülmesi için çalışma yürütülüyor. Bu anlaşmazlıkların başında yeni parti grubunun başında kim olacağı, grup başkanvekilliklerinin nasıl paylaşılacağı, meclis kararlarında parti grubunun nasıl ortak karar alacağı gibi başlıklar bulunuyor.
ChatGPT - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
POLİTİKA
DEVA Partisi: ChatGPT ile soru önergesi yazdık, hafta başında TBMM'ye sunacağız
11 Haziran , 13:55
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