https://sputniknews.com.tr/20230611/deva-partisi-chatgpt-ile-soru-onergesi-yazdik-hafta-basinda-sunacagiz-1072289299.html

DEVA Partisi: ChatGPT ile soru önergesi yazdık, hafta başında TBMM'ye sunacağız

DEVA Partisi: ChatGPT ile soru önergesi yazdık, hafta başında TBMM'ye sunacağız

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını duyurdu. Dalgın, soru önergesini hafta başında TBMM'ye sunacağını söyledi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T13:55+0300

2023-06-11T13:55+0300

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politika

chatgpt

deva partisi

soru önergesi

tbmm

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını ve hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını söyledi.Twitter'da konuya ilişkin bir paylaşım yapan Dalgın, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230601/siyaset-dunyasinda-bir-ilk-danimarka-basbakani-konusmasini-chatgptye-hazirlatti--1071869888.html

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chatgpt, deva partisi, soru önergesi, tbmm