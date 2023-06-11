https://sputniknews.com.tr/20230611/deva-partisi-chatgpt-ile-soru-onergesi-yazdik-hafta-basinda-sunacagiz-1072289299.html
DEVA Partisi: ChatGPT ile soru önergesi yazdık, hafta başında TBMM'ye sunacağız
DEVA Partisi: ChatGPT ile soru önergesi yazdık, hafta başında TBMM'ye sunacağız
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını duyurdu. Dalgın, soru önergesini hafta başında TBMM'ye sunacağını söyledi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T13:55+0300
2023-06-11T13:55+0300
2023-06-11T13:57+0300
politika
chatgpt
deva partisi
soru önergesi
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını ve hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını söyledi.Twitter'da konuya ilişkin bir paylaşım yapan Dalgın, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230601/siyaset-dunyasinda-bir-ilk-danimarka-basbakani-konusmasini-chatgptye-hazirlatti--1071869888.html
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chatgpt, deva partisi, soru önergesi, tbmm
DEVA Partisi: ChatGPT ile soru önergesi yazdık, hafta başında TBMM'ye sunacağız
13:55 11.06.2023 (güncellendi: 13:57 11.06.2023) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını duyurdu. Dalgın, soru önergesini hafta başında TBMM'ye sunacağını söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını ve hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını söyledi.
Twitter'da konuya ilişkin bir paylaşım yapan Dalgın, şunları kaydetti:
"Bugün ChatGPT ile birlikte bir soru önergesi yazdık. Hafta başında TBMM’ye sunacağım. Siyaseti Cobot (insan-robot işbirliği) çağına ısındıralım."