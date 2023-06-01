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https://sputniknews.com.tr/20230601/siyaset-dunyasinda-bir-ilk-danimarka-basbakani-konusmasini-chatgptye-hazirlatti--1071869888.html
Siyaset dünyasında bir ilk: Danimarka Başbakanı konuşmasını ChatGPT'ye hazırlattı
Siyaset dünyasında bir ilk: Danimarka Başbakanı konuşmasını ChatGPT'ye hazırlattı
Danimarka Başbakanı Frederiksen parlamentoda yaptığı bir konuşmada, kısmen yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir metni okuyarak bir ilke imza attı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T11:20+0300
2023-06-01T11:34+0300
yaşam
danimarka
başbakan
yapay zeka
konuşma
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yapay zekanın sunduğu çığır açıcı yönleri ve çeşitli riskleri vurgulamak amacıyla parlamentoda bir kısmı yapay zeka botu ChatGPT tarafından yazılan metni seslendirdi. Başbakan, konuşmasına ara vererek yaptığı açıklamada, "Burada az önce okuduklarım ben veya başka bir insan tarafından kaleme alınmadı" diyerek ChatGPT'ye işaret etti.Yapay zeka tarafından oluşturulan metinde, Danimarka siyaseti açısından klişe haline gelmiş politik söylemlerin yer alması şaşkınlık yarattı. İçeriğinde 'sürdürülebilir gelecek', 'iklim değişikliğiyle mücadele' ve 'daha adil bir toplum' vurgularının yer aldığı metnin, tıpkı bir insanın elinden çıkmış gibi olması da parlamenterlerin dikkatini çekti. 'Hem büyüleyici hem ürkütücü'Yapay zekanın yazımda noktalama işaretlerine dikkat etmediğine değinen Frederiksen "Ancak yaptıkları ve yapabilecekleri hem büyüleyici hem de ürkütücü" ifadelerini kullandı.Geçen yılın sonlarında ilgi odağı haline gelen yapay zeka botu ChatGPT, yüzde yüz doğruluk sağlamasa da çeşitli fikirlerle bilimsel makaleler, şiirler ve konuşmalar da dahil olmak üzere metin oluşturmada hayranlık uyandırmayı başardı. Hakkında birçok komplo teorisi öne sürülen yapay zeka teknolojisinin, yaygın işsizliğe yol açabileceği ve dezenformasyona neden olabileceği düşünülüyor. Birçok eleştiride ise yapay zekanın 'sömürgeci beyaz erkek' hegemonyasını yansıttığına, 'ırkçı ve kadın düşmanı' bir altyapısının bulunduğuna değiniliyor.Bunun yanında, Elon Musk da dahil olmak üzere yapay zeka teknolojisini geliştiren kişiler, dikkat edilmezse insan uygarlığının 'yok olma' tehlikesinin baş göstereceğini öne sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/1070998933.html
https://sputniknews.com.tr/20230516/chatgpt-ceosu-altman-korkum-teknoloji-endustrisi-olarak-dunyaya-onemli-zararlar-verme-ihtimalimiz-1071190674.html
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danimarka, başbakan, yapay zeka, konuşma
danimarka, başbakan, yapay zeka, konuşma

Siyaset dünyasında bir ilk: Danimarka Başbakanı konuşmasını ChatGPT'ye hazırlattı

11:20 01.06.2023 (güncellendi: 11:34 01.06.2023)
© AP Photo / Rene Schutze/Polfoto Mette Frederiksen
 Mette Frederiksen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Rene Schutze/Polfoto
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Danimarka Başbakanı Frederiksen parlamentoda yaptığı bir konuşmada, kısmen yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir metni okuyarak bir ilke imza attı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yapay zekanın sunduğu çığır açıcı yönleri ve çeşitli riskleri vurgulamak amacıyla parlamentoda bir kısmı yapay zeka botu ChatGPT tarafından yazılan metni seslendirdi.
Başbakan, konuşmasına ara vererek yaptığı açıklamada, "Burada az önce okuduklarım ben veya başka bir insan tarafından kaleme alınmadı" diyerek ChatGPT'ye işaret etti.
Yapay zeka tarafından oluşturulan metinde, Danimarka siyaseti açısından klişe haline gelmiş politik söylemlerin yer alması şaşkınlık yarattı.
İçeriğinde 'sürdürülebilir gelecek', 'iklim değişikliğiyle mücadele' ve 'daha adil bir toplum' vurgularının yer aldığı metnin, tıpkı bir insanın elinden çıkmış gibi olması da parlamenterlerin dikkatini çekti.
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'Hem büyüleyici hem ürkütücü'

Yapay zekanın yazımda noktalama işaretlerine dikkat etmediğine değinen Frederiksen "Ancak yaptıkları ve yapabilecekleri hem büyüleyici hem de ürkütücü" ifadelerini kullandı.
Geçen yılın sonlarında ilgi odağı haline gelen yapay zeka botu ChatGPT, yüzde yüz doğruluk sağlamasa da çeşitli fikirlerle bilimsel makaleler, şiirler ve konuşmalar da dahil olmak üzere metin oluşturmada hayranlık uyandırmayı başardı.
Hakkında birçok komplo teorisi öne sürülen yapay zeka teknolojisinin, yaygın işsizliğe yol açabileceği ve dezenformasyona neden olabileceği düşünülüyor. Birçok eleştiride ise yapay zekanın 'sömürgeci beyaz erkek' hegemonyasını yansıttığına, 'ırkçı ve kadın düşmanı' bir altyapısının bulunduğuna değiniliyor.
Bunun yanında, Elon Musk da dahil olmak üzere yapay zeka teknolojisini geliştiren kişiler, dikkat edilmezse insan uygarlığının 'yok olma' tehlikesinin baş göstereceğini öne sürüyor.
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