https://sputniknews.com.tr/20230614/chpli-ozcagdas-dar-gelirliler-buyuk-bir-kira-barinma-sorunuyla-karsi-karsiya-1072419184.html

CHP'li Özçağdaş: Dar gelirliler büyük bir kira, barınma sorunuyla karşı karşıya

CHP'li Özçağdaş: Dar gelirliler büyük bir kira, barınma sorunuyla karşı karşıya

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, dar gelirli yurttaşların büyük bir kira, barınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T11:48+0300

2023-06-14T11:48+0300

2023-06-14T11:49+0300

politika

kira

barınma

gelir

suat özçağdaş

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Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konut kiralarının fahiş artış nedeniyle ödenemez hale geldiğini ifade etti.İstanbul'da 2019 yılının mayıs ayında ortalama 1963 lira olan kiraların bu ay itibarıyla yüzde 707'lik artışla 15 bin 487 lira olduğunu iddia eden Özçağdaş, "Kiracılar bir yandan gıda enflasyonuyla boğuşurken bir yandan kiralarını ödeyemez hale gelmiş bulunuyorlar. Dar gelirli yurttaşlarımız büyük bir kira, barınma sorunuyla karşı karşıya." dedi.Devlet memurlarının İstanbul'dan ve büyük şehirlerden tayinlerini isteyerek kaçmaya çalıştığını öne süren Özçağdaş, barınma krizine çözüm olarak sunulan yüzde 25 kira artışı sınırının ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdiğini belirtti.Özçağdaş, barınma sorununa ilişkin Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini ifade ederek, konunun Meclis bünyesinde tüm boyutlarıyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230614/milyonlarin-bekledigi-asgari-ucrette-tarih-ve-rakam-netlesiyor-1072412072.html

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kira, barınma, gelir, suat özçağdaş