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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/chpli-gursel-tekin-biz-islak-imzali-tutanaklari-alip-getirseydik-bugun-secimi-alirdik-1072435954.html
CHP'li Gürsel Tekin: Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık
CHP'li Gürsel Tekin: Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık
Sandık güvenliği konusunu yeniden gündeme getiren CHP'li Gürsel Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık" diye konuştu. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T14:36+0300
2023-06-14T14:36+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
gürsel tekin
chp
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14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile 28 Mayıs'ta ikinci turda sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'li Onursal Adıgüzel'i istifaya götüren "sandık güvenliği" konusu yeniden gündeme geldi.CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV'de katıldığı yayında CHP'nin sandıkta oyların güvenliğini sağlamakta sorun yaşadığını dile getirdi. Oyların güvenliğinin sağlanamadığını iddia eden Gürsel Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık" dedi.'Bendeki veriler daha değişik'Partisinin oyları koruyamadığını öne süren Tekin, 17 bin sandıktan veri alınmadığına yönelik söylemi sorulan Tekin, "Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik" diyerek konuşmasına yasak getirildiğini öne sürdü.CHP'nin kullandığı sandık bilgilendirme sistemi için iki yıldır çabaladığını ifade eden Tekin şöyle konuştu:Tekin şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230614/chpli-kaya-imamogluyla-yolculugumuzu-surdurecegiz-kilicdaroglunun-aday-olacagini-sanmiyorum-1072424985.html
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seçim, gürsel tekin, chp

CHP'li Gürsel Tekin: Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık

14:36 14.06.2023
© AA / Erçin Top / Gürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA / Erçin Top /
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Sandık güvenliği konusunu yeniden gündeme getiren CHP'li Gürsel Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık" diye konuştu.
14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile 28 Mayıs'ta ikinci turda sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'li Onursal Adıgüzel'i istifaya götüren "sandık güvenliği" konusu yeniden gündeme geldi.
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV'de katıldığı yayında CHP'nin sandıkta oyların güvenliğini sağlamakta sorun yaşadığını dile getirdi. Oyların güvenliğinin sağlanamadığını iddia eden Gürsel Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık" dedi.

'Bendeki veriler daha değişik'

Partisinin oyları koruyamadığını öne süren Tekin, 17 bin sandıktan veri alınmadığına yönelik söylemi sorulan Tekin, "Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik" diyerek konuşmasına yasak getirildiğini öne sürdü.
CHP'nin kullandığı sandık bilgilendirme sistemi için iki yıldır çabaladığını ifade eden Tekin şöyle konuştu:
"CHP yöneticilerinden çoğu beni aradı. Bir tanesi de 'Bu kadar boş konuşuyorsun gel sen buraya kardeşim' demedi. 'Hizmet satın alalım' dedim. Yapacağımız tek şey vardı. İşsizden, sivil toplum örgütüne, avukatlar herkes konuştu. Müşahit dediğin gözlemcidir resmi bir şey değil. 191 bin 700 sandık görevlisi gidecektik. İsterseniz Anadolu Ajansı, TRT ne yaparsa yapsın. Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık."
Tekin şu ifadeleri kullandı:
"Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik. Yeni bir tartışma yaratmak için bunu söylemiyorum. Ben 2020 yılında çıktım anlatıyorum yani bunları ben nerede anlatacağım? Sonuç olarak partinin mecralarında anlatacağım, sayın genel başkana anlatacağım. Bu işle ilgilenen arkadaşları uyarmak benim görevim. Bana yasak geldi."
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