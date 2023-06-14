https://sputniknews.com.tr/20230614/chpli-kaya-imamogluyla-yolculugumuzu-surdurecegiz-kilicdaroglunun-aday-olacagini-sanmiyorum-1072424985.html

CHP’li Kaya: İmamoğlu’yla yolculuğumuzu sürdüreceğiz, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını sanmıyorum

CHP’li Kaya: İmamoğlu’yla yolculuğumuzu sürdüreceğiz, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını sanmıyorum

Eski CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, partisinin genel başkanlık koltuğuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturması gerektiğini... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T12:58+0300

2023-06-14T12:58+0300

2023-06-14T12:58+0300

politika

ahmet kaya

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

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Kadırga TV’ye verdiği demeci Twitter hesabından paylaşan Kaya, "Sn. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi değişime güç verme ve yeni bir şeyler söyleme zamanıdır. Partimizin güzel yarınları için Sn. Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığına devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Kaya, Kılıçdaroğlu'nun artık nokta koyması gerektiğini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:"Seçimin kaybedilmesinde başat aktör sayın genel başkanımız ve MYK üyelerimizdir, bizleriz. MYK üyeleri görevden alındı. Partide değişim hareketi başladı. Fakat bu değişimin sadece MYK üyeleri ile sınırlı kalması arzu edilen bir durum değil. Arkadaşlarımızla konuşuyorum. Genel başkanımız çok saygın bir isim, devleti çok iyi bilen iyi bir yönetici ama günün sonunda seçimi kaybettik. Birinci derecede sorumluluk genel başkanımıza aittir. Burada nokta koyması gerektiğini, aday olmaması gerektiğine inanıyorum.İmamoğlu, bu konuda söylenecekleri söylemiştir. İmamoğlu ile yol arkadaşlığı yapacağım bu süreçte. İmamoğlu da bir değişim olması gerektiği yönde düşüncelerini söyledi. Söylediklerinin arkasında duruyoruz. Genel başkanın aday olacağını düşünmüyorum. Zaman ilerledikçe partililerimizin 'artık kenarda durun lütfen, partinin emin adımlarla yürümesine katkı verin' diye görüşler geliyor, bunlar yoğunlaşacaktır. Genel başkanımızın da koltuk hırsı yok, Türkiye'yi refaha kavuşturmak istiyor, bu taleplere duyarsız kalmayacak ve gereğini yapacaktır."

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Sputnik Türkiye

ahmet kaya, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu