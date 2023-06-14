https://sputniknews.com.tr/20230614/caglar-soyuncu-a-milli-takim-kadrosundan-cikarildi-1072435035.html

Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T14:21+0300

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çağlar söyüncü

a milli futbol takımı

spor

sakatlık

kadro dışı

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.'Kamptan ayrıldı'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada, “Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230609/a-milli-takimin-aday-kadrosu-belli-oldu-1072231058.html

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çağlar söyüncü, a milli futbol takımı, sakatlık, kadro dışı