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Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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a milli futbol takımı
spor
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.'Kamptan ayrıldı'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada, “Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.
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çağlar söyüncü, a milli futbol takımı, sakatlık, kadro dışı
çağlar söyüncü, a milli futbol takımı, sakatlık, kadro dışı

Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

14:21 14.06.2023 (güncellendi: 14:32 14.06.2023)
© AAÇağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

'Kamptan ayrıldı'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada, “Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.
A Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
SPOR
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
9 Haziran , 16:20
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