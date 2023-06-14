https://sputniknews.com.tr/20230614/caglar-soyuncu-a-milli-takim-kadrosundan-cikarildi-1072435035.html
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T14:21+0300
2023-06-14T14:21+0300
2023-06-14T14:32+0300
çağlar söyüncü
a milli futbol takımı
spor
sakatlık
kadro dışı
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.'Kamptan ayrıldı'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada, “Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230609/a-milli-takimin-aday-kadrosu-belli-oldu-1072231058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
çağlar söyüncü, a milli futbol takımı, sakatlık, kadro dışı
çağlar söyüncü, a milli futbol takımı, sakatlık, kadro dışı
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
14:21 14.06.2023 (güncellendi: 14:32 14.06.2023) Abone ol
Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
'Kamptan ayrıldı'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada, “Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.