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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Letonya ve Galler maçlarının kadrosu belli oldu. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan ÇakırDEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi KadıoğluORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir
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a milli futbol takımı, aday, maç
a milli futbol takımı, aday, maç

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

16:20 09.06.2023 (güncellendi: 16:23 09.06.2023)
© AAA Milli Takım
A Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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A Milli Takım'ın Letonya ve Galler maçlarının kadrosu belli oldu.
A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir
© EURO2024A Milli Takım aday kadrosu
A Milli Takım aday kadrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
A Milli Takım aday kadrosu
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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlık maçında Polonya ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 yendi
Dün, 23:04
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