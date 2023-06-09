https://sputniknews.com.tr/20230609/a-milli-takimin-aday-kadrosu-belli-oldu-1072231058.html
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Letonya ve Galler maçlarının kadrosu belli oldu. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:20+0300
2023-06-09T16:20+0300
2023-06-09T16:23+0300
spor
a milli futbol takımı
aday
maç
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A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan ÇakırDEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi KadıoğluORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir
https://sputniknews.com.tr/20230608/turkiye-a-milli-kadin-basketbol-takimi-hazirlik-macinda-polonyayi-92-64-yendi-1072202354.html
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a milli futbol takımı, aday, maç
a milli futbol takımı, aday, maç
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
16:20 09.06.2023 (güncellendi: 16:23 09.06.2023) Abone ol
A Milli Takım'ın Letonya ve Galler maçlarının kadrosu belli oldu.
A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir