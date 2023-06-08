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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 yendi
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 yendi
2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 mağlup etti. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T23:04+0300
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spor
basketbol
türkiye a milli kadın basketbol takımı
polonya
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Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Zeynep Şevval Gül, Tilbe Şenyürek ve İlayda Güner beşiyle başlayan ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 52-38 önde tamamladı.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticilerinin de takip ettiği müsabakada Tilbe Şenyürek 15, İlayda Güner 14 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı.Milliler, 10 Haziran Cumartesi günü Yeni Zelanda ile saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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basketbol, türkiye a milli kadın basketbol takımı, polonya
basketbol, türkiye a milli kadın basketbol takımı, polonya

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 yendi

23:04 08.06.2023
© AA / Esra BilginTürkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlık maçında Polonya ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştı
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlık maçında Polonya ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA / Esra Bilgin
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2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 92-64 mağlup etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Zeynep Şevval Gül, Tilbe Şenyürek ve İlayda Güner beşiyle başlayan ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 52-38 önde tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticilerinin de takip ettiği müsabakada Tilbe Şenyürek 15, İlayda Güner 14 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı.
Milliler, 10 Haziran Cumartesi günü Yeni Zelanda ile saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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