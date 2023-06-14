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https://sputniknews.com.tr/20230614/bosna-hersekte-okuldan-atilan-ogrenci-ogretmenini-silahla-agir-yaraladi--1072428699.html
Bosna Hersek'te okuldan atılan öğrenci, öğretmenini silahla ağır yaraladı
Bosna Hersek'te okuldan atılan öğrenci, öğretmenini silahla ağır yaraladı
Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T13:35+0300
2023-06-14T13:35+0300
dünya
avrupa
bosna hersek
silahlı saldırı
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yaralı
ağır yaralı
öğretmen
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda bulunan Lukavac'daki ilkokuldan, sorunlu davranışları dolayısıyla uzaklaştırılan, 2008 doğumlu eski öğrenci G.M, okula gelerek silahlı saldırı düzenledi.Saldırıda, bir öğretmen ağır yaralandı.Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.M, olay yerinde gözaltına alındı.Lukavac Belediye Başkanı Edin Delic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokuldaki silahlı saldırıda, öğrencilerin yaralanmadığını duyurdu.Zanlının, sorunlu davranışları dolayısıyla okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/sirbistanda-ilkokulda-silahli-saldiri-7-sinif-ogrencisi-guvenlik-gorevlisini-oldurdu--1070536378.html
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avrupa, bosna hersek, silahlı saldırı, okul, yaralı, ağır yaralı, öğretmen
avrupa, bosna hersek, silahlı saldırı, okul, yaralı, ağır yaralı, öğretmen

Bosna Hersek'te okuldan atılan öğrenci, öğretmenini silahla ağır yaraladı

13:35 14.06.2023
© AABosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı.
Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda bulunan Lukavac'daki ilkokuldan, sorunlu davranışları dolayısıyla uzaklaştırılan, 2008 doğumlu eski öğrenci G.M, okula gelerek silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, bir öğretmen ağır yaralandı.
Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.M, olay yerinde gözaltına alındı.
Lukavac Belediye Başkanı Edin Delic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokuldaki silahlı saldırıda, öğrencilerin yaralanmadığını duyurdu.
Zanlının, sorunlu davranışları dolayısıyla okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 7. sınıf öğrencisi, 9 kişiyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 7. sınıf öğrencisi, 9 kişiyi öldürdü
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