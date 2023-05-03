https://sputniknews.com.tr/20230503/sirbistanda-ilkokulda-silahli-saldiri-7-sinif-ogrencisi-guvenlik-gorevlisini-oldurdu--1070536378.html

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 7. sınıf öğrencisi, güvenlik görevlisini öldürdü

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 7. sınıf öğrencisi, güvenlik görevlisini öldürdü

Sırbistan'da bir ilkokulda 7. sınıf öğrencisi, babasının silahıyla okul bahçesinde çevreye birkaç el ateş etti. Polis, saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T11:57+0300

2023-05-03T11:57+0300

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Sırbistan'da Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda sabah 8.40 sıralarında meydana gelen olayda, 7. sınıfa giden bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.Polisten yapılan açıklamada, çocuğun babasının silahıyla öğrencilere ve okuldaki güvenlik görevlisine birkaç el ateş ettiği ifade edildi.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.Saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren polis, olaya ilişkin başka ayrıntı vermedi.Vladislav Ribnika İlkokulu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın merkezinde yer alıyor.

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avrupa, sırbistan, okul, ilkokul, saldırı, silahlı saldırı, çocuk, öğrenci