https://sputniknews.com.tr/20230501/teksasta-silahli-saldiri-ates-etmeyi-kes-bebegi-uyutamiyoruz-diyen-komsularini-katletti-1070419142.html

Teksas'ta silahlı saldırı: 'Ateş etmeyi kes, bebeği uyutamıyoruz' diyen komşularını katletti

Teksas'ta silahlı saldırı: 'Ateş etmeyi kes, bebeği uyutamıyoruz' diyen komşularını katletti

ABD'nin Teksas eyaletinde silah sesinden şikayet eden 5 komşusunu vurup öldüren 38 yaşındaki Meksikalı zanlı Francisco Oropeza'nın yakalanması için 'insan avı'... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:33+0300

2023-05-01T11:33+0300

2023-05-01T11:50+0300

dünya

abd

teksas

honduras

silahlı saldırı

katliam

bebek

çocuk

erkek çocuk

kurban

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ABD'de bitmek bilmeyen silahlı saldırı zincirinin son halkası Teksas'ta yaşandı. Meksika vatandaşı zanlı Francisco Oropeza, bir bebeği uyutmaya çalıştıkları için bahçede ateş etmeyi bırakmasını isteyen Honduraslı komşularına ateş açtı. Aralarında 8 yaşında bir çocuğun olduğu 5 kişi öldü. Kurbanların hepsi Honduraslı. Yani bu kez göçmen göçmeni vurdu. Kurbanların kimlikleri açıklandı: Sonia Arjantin Guzman (25), Diana Velazquez Alvarado (21), Julisa Molina Rivera (31), José Jonathan Casarez (18), Daniel Enrique Laso (8). Katliam, cuma gecesi Houston şehrinin kuzeyindeki San Jacinto ilçesindeki küçük kasaba Cleveland'da meydana geldi.Polis soruşturmasına göre içki içtiği sanılan Oropeza, bebek uyutmaya çalışırken ateş etmeyi bırakmasını isteyen komşularına "Burası benim mülküm, kendi mülkümde canımın istediğini yaparım" yanıtını verdi.Her iki taraf da evlerine döndükten sonra, Oropeza, silahını doldurdu ve garaj yolundan yürüyerek komşu eve gidip ateş etmeye başladı.O sırada evde toplam 10 kişi bulunuyordu. Yetişkin kurbanlar olay yerinde, 8 yaşındaki çocuk hastanede öldü.ABD'deki çoğu silahlı saldırı gibi bunda da yarı otomatik tüfek kullanıldı. Oropeza'nın AR-15 yarı otomatik tüfekle ateş ettiği öğrenildi.San Jacinto Şerifi Greg Capers, kurbanların 'neredeyse infaz tarzında' öldürüldüğünü, yakın mesafeden boynun üstünden vurulduğunu söyledi. Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, "Bu suçun sorumluları hakkında kanunun tüm ağırlığının uygulanmasını talep ediyoruz" diye tweet attı.Aynı sokakta yaşayanların bazısı, çalışma haftasının sonunda komşuların gevşemek için silahlarını ateşlediklerini duymanın alışıldık bir durum olduğunu söyledi.Birkaç ev mesafede yaşayan Rene Arevalo Sr., geceyarısında silah sesleri duyduğunu ve normal karşıladığını söyledi. Arevalo "İnsanların özellikle cuma gecesi iş dönüşü bunu yapması normal bir şeydir. Eve gelip içerler ve arka bahçede silahlarını ateşlerler" dedi. FBI, Oropeza'nın fotoğrafı eşliğinde "Hatırlatma, görürsen ona YAKLAŞMA. Silahlı ve tehlikeli. Nerede olduğuna dair bir ipucun varsa ihbar et" uyarısı yayımladı. FBI'ın Houston'daki özel ajanlarından James Smith, "O dışarıda ve toplum için bir tehdit" diye uyardı. Şerif Capers, "Köpekler, atlı polisler ve insansız hava araçlarıyla onun izini sürüyoruz" açıklamasını yaptı. Yoğun orman katmanlarının bulunduğu kırsal bir alanda arama yaparken kıyafet ve telefon bulduklarını ancak iz süren köpeklerin kokuyu kaybettiklerini söyleyen Capers, "Artık köşeye sıkıştırılmış değil. Her yerde olabilir" dedi.Öncesinde Teksas'ın batısındaki gençlerin düzenlediği bir partide meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandı.İki hafta önce Alabama eyaletinde 16. yaş günü partisinde 4 genç vurularak öldürüldü.Daha önce Nashville'de bir okul, Kentucky'da bir banka, Güney Kaliforniya'da bir dans salonu silahlı katliamlara sahne oldu.ABD'de bazıları yarı otomatik tüfeklerle düzenlenen toplu silahlı saldırılar bu yıl rekor bir hıza ulaştı. Ateşli silahların kullanıldığı çeşitli saldırılar sonucu yaşanan can kaybı, mart sonunda henüz 2023 yılın ilk çeyreği tamamlanmadan 10 bini geçti.ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre ateşli silahlar çocuklar ve gençler için en önemli ölüm nedeni.

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abd, teksas, honduras, silahlı saldırı, katliam, bebek, çocuk, erkek çocuk, kurban, yarı otomatik silah