https://sputniknews.com.tr/20230417/abdde-yanlis-kapiyi-calan-siyah-genc-ev-sahibi-tarafindan-vuruldu-1069802587.html

ABD'de yanlış kapıyı çalan siyah genç, ev sahibi tarafından vuruldu

ABD'de yanlış kapıyı çalan siyah genç, ev sahibi tarafından vuruldu

ABD'nin Kansas kentinde, yanlış kapının zilini çalan 16 yaşındaki siyah genç, ev sahibi tarafından silahla vuruldu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:35+0300

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Yerel basına göre, kardeşini bir arkadaşının evinden almaya giden Ralph Yarl, yanlışlıkla kapı zilini çaldığı ev sahibi birkaç el ateş edince ağır yaralandı.Ralph'ın teyzesi Faith Spoonmore'un sosyal medya paylaşımlarına yer veren Kansas City Star gazetesi, Yarl'ın, benzer isme sahip bir caddedeki evin zilini çaldığını ve kapıyı açan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını yazdı.Kansas polis yetkilileri, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yarl'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.Polis yetkilileri, saldırganın Yarl'a neden ateş açtığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Öte yandan, Yarl'ın vurulmasını protesto eden yüzlerce kişi, saldırganın yargılanmasını talep etti.Kansas Polis Şefi Stacey Graves, basın açıklamasında, olayla ilgili toplanan delilleri ivedilikle savcılık makamına iletileceğini, gerekli çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.Kansas Belediye Başkanı Quinton Lucas da olayın nefret suçu olabileceğine dair endişeleri anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Bu olasılık kesinlikle devre dışı bırakılan ve küçümsenen bir şey değil. Bu, Kansas City Polis Departmanının tüm dikkatini üzerinde yoğunlaştırdığı bir ihtimal" diye konuştu.

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