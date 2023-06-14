https://sputniknews.com.tr/20230614/belediye-baskani-arastan-pahalilik-haberlerine-tepki-bodrumu-yipratmaya-calisiyorlar-1072422792.html

Belediye Başkanı Aras'tan 'pahalılık' haberlerine tepki: Bodrum'u yıpratmaya çalışıyorlar

Belediye Başkanı Aras'tan 'pahalılık' haberlerine tepki: Bodrum'u yıpratmaya çalışıyorlar

Bodrum Belediye Başkanı Aras, 'Bodrum'un pahalı olduğu' ile ilgili haberlere tepki göstererek, "Bodrum, her yaz sezonu başında olduğu gibi yine 'çok pahalı'... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T12:27+0300

2023-06-14T12:27+0300

2023-06-14T12:27+0300

ekonomi

bodrum

ahmet aras

pahalı

lüks

tatil

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sözcü TV'nin haberini paylaşarak; Bodrum'da uygun fiyata tatil yapılabilecek belediyeye ait yerlerin olduğunu söylerken, lüks tatil mekânlarının fiyatlarının örnek gösterildiğini belirtti.Aras, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:"Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar. 50 yıldan fazla bir süredir tatil denildiğinde akla gelen ilk yer olan Bodrum, her yaz sezonu başında olduğu gibi yine 'çok pahalı' olduğu iddialarıyla yıpratılmaya çalışılıyor.Dünyanın en ünlü otel zincirlerinin ve eğlence mekanlarının bulunduğu Bodrum’un lüks mekanlarındaki fiyatları örnek göstererek, ulusal basın aracılığı ile 'Bodrum’a bir daha gitmem' mesajları veren bazı ünlü simalarımızın Bodrum hakkındaki bilgi düzeyleri, belli ki yok hükmünde çünkü, belediyemizin 27 kafeteryasının ve 77 halk plajının günümüz koşullarına rağmen uygun olan fiyatlarının yanı sıra, Bodrum Yarımadası’nın her yerinde ulaşılabilir fiyatlara tatil olanağı sunan oteller ve mekanlar var fakat, bu fiyatlara da ulaşamayan vatandaşlarımız, var ne yazık ki...Evet, vatandaşlarımızın önemli bir bölümü için tatile gitmek, ne yazık ki hayal oldu... Bu üzücü durumun nedeni de ülkemizin ekonomi yönetimindeki sözde ekonomistlerimiz... Biz değiliz."

https://sputniknews.com.tr/20220821/altayli-bodrum-pahali-olmaliydi-ve-oldu-1060209411.html

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bodrum, ahmet aras, pahalı, lüks, tatil