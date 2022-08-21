https://sputniknews.com.tr/20220821/altayli-bodrum-pahali-olmaliydi-ve-oldu-1060209411.html

Altaylı: Bodrum pahalı olmalıydı ve oldu

Altaylı: Bodrum pahalı olmalıydı ve oldu

Habertürk yazarı Altaylı, "Bodrum pahalı mı? Evet pahalı. Türkiye ölçeğinde pahalı. Ama bir yandan Türkiye’ye ucuz turist geliyor, Türkiye’ye gelen turist... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T16:52+0300

2022-08-21T16:52+0300

2022-08-21T16:52+0300

ekonomi

fatih altaylı

bodrum

pahalı

habertürk gazetesi

yunan

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü 'Bodrum pahalı olmalı' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle: "Peki Bodrum pahalı mı? Evet pahalı. Türkiye ölçeğinde pahalı. Ama bir yandan Türkiye’ye ucuz turist geliyor, Türkiye’ye gelen turist sadece 650 dolar bırakıyor diye ağlaşıp, sonra da Bodrum pahalı demek manasız. Bodrum pahalı olacak. İstanbul pahalı olacak. Kapadokya pahalı olacak. Bunlar benzersiz yerler. 'Yunan adaları daha ucuz.' Doğru ama hangi Yunan adaları. Gidin bakalım Mikonos’a daha mı ucuz daha mı pahalı görürsünüz. Bodrum’un eşdeğeri Mikonos, İbiza, St. Tropez, Cap Ferrat, Juan les Pins, Marbella. Kıyaslayacaksınız oralarla kıyaslayın. Bodrum pahalı olmalıydı ve oldu. Çünkü yukarıda saydığım yerlerin çoğundan daha güzel bir denizi var. Doğası ise ne yazık ki, katlediliyor. Ahmakça. Bizler gitmeyeceğiz oralara. Ortadireğin ya da sabit gelirlinin tatil yeri olmayacak artık. Ama her Fransız da gidip St. Tropez'de tatil yapmıyor zaten. Ama orası Türkiye’ye değer katacak. Başka Bodrumlar da olacak. Dediğim gibi, Kapadokya mesela. Bunlar pırlantalarımız. Ona göre davranmak lazım. Buraları nasıl korumamız, buraları nasıl ele almamız gerektiğini ise başka bir gün yazalım. Pazar pazar canınızı sıkmayalım."

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fatih altaylı, bodrum, pahalı, habertürk gazetesi, yunan