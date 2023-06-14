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https://sputniknews.com.tr/20230614/abdulkadir-selvi-kulis-haberi-diyerek-yazdi-aksener-bombalayacak-1072412606.html
Abdulkadir Selvi 'kulis haberi' diyerek yazdı: Akşener bombalayacak
Abdulkadir Selvi 'kulis haberi' diyerek yazdı: Akşener bombalayacak
Abdulkadir Selvi kulis bilgisini paylaşarak, "Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor" dedi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T07:38+0300
2023-06-14T07:59+0300
politika
iyi parti
kulis
meral akşener
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CHP'deki genel başkanlık için değişim çağrıları takip edilirken İYİ Parti'de kurultay süreci işliyor.Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti'de yaşanan önemli gelişmelere dikkat çekti. Selvi yazısında, "İYİ Parti’nin 24-25 Haziran tarihlerinde kongresi var. Meral Akşener’in yeniden seçilme sorunu yoktur. Ama seçimde izlediği strateji nedeniyle zor durumda. Çünkü İYİ Parti girdiği ikinci seçimde de başarılı olamadı. Kumar masası dediği 6’lı Masa’dan kalkıp sonra tekrar oturması İYİ parti’nin oylarını düşürdü" ifadelerine yer verdi. "Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi kritik" başlıklı yazısında Selvi, kulis bilgisini paylaşarak "Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor" dedi. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: "CHP’deki genel başkanlık yarışına odaklandık ama kurultaya giden İYİ Parti’de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Partinin kurucularından Ahat Andican ile Aytun Çıray’ın istifasını kastetmiyorum. İYİ Parti’nin 24-25 Haziran tarihlerinde kongresi var. Meral Akşener’in yeniden seçilme sorunu yoktur. Ama seçimde izlediği strateji nedeniyle zor durumda. Çünkü İYİ Parti girdiği ikinci seçimde de başarılı olamadı. Kumar masası dediği 6’lı Masa’dan kalkıp sonra tekrar oturması İYİ parti’nin oylarını düşürdü. 1- İYİ Partililer, seçim kampanyasında Kandil ve HDP’nin desteklediği aynı adayı desteklemeyi izah edemediler. Partinin etkili isimlerinden Adnan Beker, “Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi” demişti. 2- İYİ Parti teşkilatlarında, 6’lı Masa’da yüzde 1 oyu bile olmayan 4 parti seçimlerde en büyük payı aldı ama İYİ Parti ittifakın ikinci büyük partisi olarak hiçbir şey kazanamadı, diye tepki var. 'Bombalaması bekleniyor'İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakın olarak bilinen isimler Uğur Poyraz ve Kürşat Zorlu bu dip dalgayı fark ettiler. Kongrede Millet İttifakı’nın hesabını ödememek için, “Seçimlerden sonra Millet İttifakı bitmiştir” diye açıklama yaptılar. İYİ Parti’nin yerel seçimlerde birkaç büyükşehir belediye başkanlığı almak koşuluyla ittifak yapacağı haberleri yayıldı. Tüm bunlar kongre öncesinde tabanın gazını almaya dönük hamlelerdi. Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor. Kulislere sızan haberlere göre Akşener’in, İYİ Parti’nin kazanacak aday diye ısrar etmesine rağmen masadan Kılıçdaroğlu kararının çıktığını, İYİ Parti’nin uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kazanılabilecek seçimin kaybedildiğini anlatacağı söyleniyor. Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor. İsim vermeden İmamoğlu desteği2. tur seçim gecesi ilk çıkışı Meral Akşener yapmış, Ekrem İmamoğlu ise onu takip etmişti. Ekrem İmamoğlu’na hapis kararının çıktığı gün Saraçhane’de ikilin sergilediği tavır da dikkate alındığında CHP’de Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener yine birlikte hareket ediyorlar kanaati hâkim. “Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar” deniliyor. Akşener’in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu’nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor."
https://sputniknews.com.tr/20230613/abdulkadir-selvi-yazdi-imamoglunun-a-ve-b-plani-1072360177.html
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iyi parti, kulis, meral akşener
iyi parti, kulis, meral akşener

Abdulkadir Selvi 'kulis haberi' diyerek yazdı: Akşener bombalayacak

07:38 14.06.2023 (güncellendi: 07:59 14.06.2023)
Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Abdulkadir Selvi kulis bilgisini paylaşarak, "Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor" dedi.
CHP'deki genel başkanlık için değişim çağrıları takip edilirken İYİ Parti'de kurultay süreci işliyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İYİ Parti'de yaşanan önemli gelişmelere dikkat çekti. Selvi yazısında, "İYİ Parti’nin 24-25 Haziran tarihlerinde kongresi var. Meral Akşener’in yeniden seçilme sorunu yoktur. Ama seçimde izlediği strateji nedeniyle zor durumda. Çünkü İYİ Parti girdiği ikinci seçimde de başarılı olamadı. Kumar masası dediği 6’lı Masa’dan kalkıp sonra tekrar oturması İYİ parti’nin oylarını düşürdü" ifadelerine yer verdi.
"Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi kritik" başlıklı yazısında Selvi, kulis bilgisini paylaşarak "Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor" dedi.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"CHP’deki genel başkanlık yarışına odaklandık ama kurultaya giden İYİ Parti’de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Partinin kurucularından Ahat Andican ile Aytun Çıray’ın istifasını kastetmiyorum. İYİ Parti’nin 24-25 Haziran tarihlerinde kongresi var. Meral Akşener’in yeniden seçilme sorunu yoktur. Ama seçimde izlediği strateji nedeniyle zor durumda. Çünkü İYİ Parti girdiği ikinci seçimde de başarılı olamadı. Kumar masası dediği 6’lı Masa’dan kalkıp sonra tekrar oturması İYİ parti’nin oylarını düşürdü. 1- İYİ Partililer, seçim kampanyasında Kandil ve HDP’nin desteklediği aynı adayı desteklemeyi izah edemediler. Partinin etkili isimlerinden Adnan Beker, “Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi” demişti. 2- İYİ Parti teşkilatlarında, 6’lı Masa’da yüzde 1 oyu bile olmayan 4 parti seçimlerde en büyük payı aldı ama İYİ Parti ittifakın ikinci büyük partisi olarak hiçbir şey kazanamadı, diye tepki var.

'Bombalaması bekleniyor'

İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakın olarak bilinen isimler Uğur Poyraz ve Kürşat Zorlu bu dip dalgayı fark ettiler. Kongrede Millet İttifakı’nın hesabını ödememek için, “Seçimlerden sonra Millet İttifakı bitmiştir” diye açıklama yaptılar. İYİ Parti’nin yerel seçimlerde birkaç büyükşehir belediye başkanlığı almak koşuluyla ittifak yapacağı haberleri yayıldı. Tüm bunlar kongre öncesinde tabanın gazını almaya dönük hamlelerdi. Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor.
Kulislere sızan haberlere göre Akşener’in, İYİ Parti’nin kazanacak aday diye ısrar etmesine rağmen masadan Kılıçdaroğlu kararının çıktığını, İYİ Parti’nin uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kazanılabilecek seçimin kaybedildiğini anlatacağı söyleniyor. Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor.

İsim vermeden İmamoğlu desteği

2. tur seçim gecesi ilk çıkışı Meral Akşener yapmış, Ekrem İmamoğlu ise onu takip etmişti. Ekrem İmamoğlu’na hapis kararının çıktığı gün Saraçhane’de ikilin sergilediği tavır da dikkate alındığında CHP’de Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener yine birlikte hareket ediyorlar kanaati hâkim. “Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar” deniliyor.
Akşener’in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu’nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu'nun A ve B planı
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