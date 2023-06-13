https://sputniknews.com.tr/20230613/abdulkadir-selvi-yazdi-imamoglunun-a-ve-b-plani-1072360177.html

Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu'nun A ve B planı

Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu'nun A ve B planı

CHP'de gerçekleştirilecek kurultay öncesi Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A ve B planını yazdı. Selvi yazısında, "İmamoğlu’nun bir A planı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T07:29+0300

2023-06-13T07:29+0300

2023-06-13T07:33+0300

politika

chp

özgür özel

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

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CHP’deki ‘değişim’ mesajları gelmeye devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu'nun çıkışlarının ardından bir açıklamada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun stratejileri ne?" başlıklı yazısında CHP'nin kurultay sürecini mercek altına aldı. Selvi yazısında, "İmamoğlu’nun bir A planı var, bir de B planı yapmış durumda. Bu kez daha akılcı hareket ediyor. İlk aşamada Kılıçdaroğlu ile bir kurultay savaşı yaşamak istemiyor" ifadelerine yer verdi. "Kurultay tarihi yaklaştığında CHP’nin ileri gelenlerinden heyetler oluşturup Kılıçdaroğlu’na göndermeyi planlıyor" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: İmamoğlu’nun bir A planı var, bir de B planı yapmış durumda. Bu kez daha akılcı hareket ediyor. İlk aşamada Kılıçdaroğlu ile bir kurultay savaşı yaşamak istemiyor. A planı Kılıçdaroğlu’nu çekilmeye zorlamak. Bunun için medya desteğini ve kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarını kullanıyor. Kurultay tarihi yaklaştığında CHP’nin ileri gelenlerinden heyetler oluşturup Kılıçdaroğlu’na göndermeyi planlıyor. Muharrem İnce’ye, Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için baskı yapıyorlardı ya, bu kez de Kılıçdaroğlu’na “Kurultayda aday olma, İmamoğlu lehine çekil, parti içi mücadele yaşanmasın. Sen onursal genel başkan ol” diye baskı yapacaklar. Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmasını önleyemezlerse B planını devreye sokacaklar. Ancak Ekrem İmamoğlu kazanabileceğini görürse aday olur, görmezse yeni bir durum değerlendirmesi yapabilir. Sağlamcıdır. Bu işler öyle organize bir şekilde yürüyor ki, CHP’deki yeni süreci biraz, Ecevit’e, “Sen çekil, yerine Hüsamettin Özkan gelsin” diye baskı yapıldığı döneme benzetiyorum. Plan bozulabilir O zaman Ecevit direnmişti. Bu kez de Kılıçdaroğlu’nun oyunu görüp direneceğini ve çekilmeyeceğini düşünüyorum. Eğer Kılıçdaroğlu, bunlar İstanbul sermayesinin baskısıyla CHP’yi ele geçirmek istiyorlar diye bir kampanya yaparsa Ekrem İmamoğlu’nun planlarını bozabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu hâlâ güçlü.

https://sputniknews.com.tr/20230612/abdulkadir-selvi-imamoglunun-hamlesini-yazdi-coban-atesi-yakmaya-hazirlaniyor--1072311063.html

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chp, özgür özel, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu