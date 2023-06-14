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AB'den Google'a suçlama
AB'den Google'a suçlama
Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ı dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:48+0300
2023-06-14T15:48+0300
dünya
avrupa
ab
google
rekabet
soruşturma
reklam
suçlama
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AB Komisyonu, ABD merkezli Google'a reklam teknolojilerinin birlik rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle resmi suçlama yöneltildiğini bildirdi.Açıklamada, komisyonun Google'a çevrim içi reklamcılık teknolojisindeki suistimallerine yönelik iddiaları içeren resmi bildirim gönderdiğine işaret edildi.AB Komisyonu'nun Google'ın reklam teknolojisi 'adtech' sektöründe rekabeti bozarak AB antitröst kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşünü Google'a bildirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Komisyon, Google'ın kendi çevrim içi görüntülü reklamcılık teknolojisi hizmetlerini rakip reklamcılık teknolojisi hizmetleri sağlayıcıları, reklamcılar ve çevrim içi yayıncılar aleyhine tercih etmesine karşı çıkmaktadır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin kendi sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığı belirtildi.Bu davranışların piyasada hakim posizyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamına geldiği belirtilen açıklamada, davranışsal tedbirlerin Google'ın bu tür kendisini tercih eden davranışlara devam etmesi veya yenilerini devreye sokması riskini önlemekte etkili olmayacağı kaydedildi.'Google hizmetlerinin bir kısmını zorunlu olarak elden çıkarmalı'Açıklamada, komisyon ön görüşünün rekabet endişelerini gidermek için Google hizmetlerinin bir kısmının zorunlu olarak elden çıkarılması olduğuna işaret edildi.AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.AB, Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021 yılında başlatmıştı.Bu kapsamda AB, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğinin ve rakip reklam hizmet sağlayıcıların zarara uğratılıp uğratılmadığının inceliyordu.AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar avronun üzerinde para cezası kesmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/rekabet-kurulu-googlea-sorusturma-acti-1066480215.html
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avrupa, ab, google, rekabet, soruşturma, reklam, suçlama
avrupa, ab, google, rekabet, soruşturma, reklam, suçlama

AB'den Google'a suçlama

15:48 14.06.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREGoogle logo
Google logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ı dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.
AB Komisyonu, ABD merkezli Google'a reklam teknolojilerinin birlik rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle resmi suçlama yöneltildiğini bildirdi.
Açıklamada, komisyonun Google'a çevrim içi reklamcılık teknolojisindeki suistimallerine yönelik iddiaları içeren resmi bildirim gönderdiğine işaret edildi.
AB Komisyonu'nun Google'ın reklam teknolojisi 'adtech' sektöründe rekabeti bozarak AB antitröst kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşünü Google'a bildirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Komisyon, Google'ın kendi çevrim içi görüntülü reklamcılık teknolojisi hizmetlerini rakip reklamcılık teknolojisi hizmetleri sağlayıcıları, reklamcılar ve çevrim içi yayıncılar aleyhine tercih etmesine karşı çıkmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin kendi sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığı belirtildi.
Bu davranışların piyasada hakim posizyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamına geldiği belirtilen açıklamada, davranışsal tedbirlerin Google'ın bu tür kendisini tercih eden davranışlara devam etmesi veya yenilerini devreye sokması riskini önlemekte etkili olmayacağı kaydedildi.

'Google hizmetlerinin bir kısmını zorunlu olarak elden çıkarmalı'

Açıklamada, komisyon ön görüşünün rekabet endişelerini gidermek için Google hizmetlerinin bir kısmının zorunlu olarak elden çıkarılması olduğuna işaret edildi.
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.
Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
AB, Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021 yılında başlatmıştı.
Bu kapsamda AB, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğinin ve rakip reklam hizmet sağlayıcıların zarara uğratılıp uğratılmadığının inceliyordu.
AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar avronun üzerinde para cezası kesmişti.
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
TÜRKİYE
Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı
2 Şubat, 10:23
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