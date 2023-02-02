https://sputniknews.com.tr/20230202/rekabet-kurulu-googlea-sorusturma-acti-1066480215.html
Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T10:23+0300
2023-02-02T10:23+0300
2023-02-02T10:33+0300
türkiye
rekabet
rekabet kurulu
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0b/1044474066_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8cf359c2dd8f9fabec49813abc9e2fe4.jpg
Rekabet Kurulu, Google'a hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.Kurul'ıun internet sitesinde yayımlanan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/rekabet-kurulu-whirlpool-ve-vestele-sorusturma-acti-1066203419.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0b/1044474066_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_3f51330fc871473f3289baeb8e4098e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rekabet, rekabet kurulu, google
rekabet, rekabet kurulu, google
Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı
10:23 02.02.2023 (güncellendi: 10:33 02.02.2023) Abone ol
Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, Google'a hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
Kurul'ıun internet sitesinde yayımlanan duyuruda
Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik
bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulu
tarafından karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.