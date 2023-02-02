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Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T10:23+0300
2023-02-02T10:33+0300
türkiye
rekabet
rekabet kurulu
google
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Rekabet Kurulu, Google'a hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.Kurul'ıun internet sitesinde yayımlanan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/rekabet-kurulu-whirlpool-ve-vestele-sorusturma-acti-1066203419.html
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rekabet, rekabet kurulu, google
rekabet, rekabet kurulu, google

Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı

10:23 02.02.2023 (güncellendi: 10:33 02.02.2023)
© AFP 2023 / MICHAEL M. SANTIAGOGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / MICHAEL M. SANTIAGO
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Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, Google'a hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
Kurul'ıun internet sitesinde yayımlanan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
YAŞAM
Rekabet Kurulu, Whirlpool ve Vestel'e soruşturma açtı
26 Ocak, 12:17
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