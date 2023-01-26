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https://sputniknews.com.tr/20230126/rekabet-kurulu-whirlpool-ve-vestele-sorusturma-acti-1066203419.html
Rekabet Kurulu, Whirlpool ve Vestel'e soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Whirlpool ve Vestel'e soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:17+0300
2023-01-26T12:17+0300
yaşam
rekabet kurulu
vestel
beyaz eşya
soruşturma
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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:"Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açıldı. (26.1.2023)Rekabet Kurulu, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret AŞ’ye devrettiği iddiasını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 12.11.2019 tarihinde 19-39/612-265 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Kurul kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K.sayılı karar ile iptal edildi.Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına 23-01/11-M sayı ile karar vermiştir."
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rekabet kurulu, vestel, beyaz eşya, soruşturma
rekabet kurulu, vestel, beyaz eşya, soruşturma

Rekabet Kurulu, Whirlpool ve Vestel'e soruşturma açtı

12:17 26.01.2023
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
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Rekabet Kurulu, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açıldı. (26.1.2023)
Rekabet Kurulu, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret AŞ’ye devrettiği iddiasını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.
Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 12.11.2019 tarihinde 19-39/612-265 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Kurul kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 02.11.2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K.sayılı karar ile iptal edildi.
Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına 23-01/11-M sayı ile karar vermiştir."
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