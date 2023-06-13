https://sputniknews.com.tr/20230613/trafik-kazasinda-yaralanan-eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekcinin-tedavisi-tamamlandi-1072373193.html

Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T11:55+0300

2023-06-13T11:55+0300

2023-06-13T11:55+0300

türkiye

nihat zeybekci

trafik kazası

muğla

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Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-trafik-kazasinda-yaralandi-1072346616.html

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nihat zeybekci, trafik kazası, muğla