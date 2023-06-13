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https://sputniknews.com.tr/20230613/trafik-kazasinda-yaralanan-eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekcinin-tedavisi-tamamlandi-1072373193.html
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı
Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:55+0300
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türkiye
nihat zeybekci
trafik kazası
muğla
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Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-trafik-kazasinda-yaralandi-1072346616.html
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nihat zeybekci, trafik kazası, muğla
nihat zeybekci, trafik kazası, muğla

Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

11:55 13.06.2023
© İHAEkonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla'nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı.
Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla'nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA
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Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi.
Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.
Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla'nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
TÜRKİYE
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
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