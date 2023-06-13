https://sputniknews.com.tr/20230613/trafik-kazasinda-yaralanan-eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekcinin-tedavisi-tamamlandi-1072373193.html
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı
Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:55+0300
2023-06-13T11:55+0300
2023-06-13T11:55+0300
türkiye
nihat zeybekci
trafik kazası
muğla
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Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-trafik-kazasinda-yaralandi-1072346616.html
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nihat zeybekci, trafik kazası, muğla
nihat zeybekci, trafik kazası, muğla
Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi.
Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.
Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.