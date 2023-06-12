https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-trafik-kazasinda-yaralandi-1072346616.html

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T19:42+0300

2023-06-12T19:42+0300

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türkiye

muğla

ula

nihat zeybekci

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Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

türkiye

muğla

ula

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