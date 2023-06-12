https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-ekonomi-bakani-nihat-zeybekci-trafik-kazasinda-yaralandi-1072346616.html
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T19:42+0300
2023-06-12T19:42+0300
2023-06-12T19:42+0300
türkiye
muğla
ula
nihat zeybekci
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Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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muğla, ula, nihat zeybekci
muğla, ula, nihat zeybekci
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.